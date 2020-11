Fidel Castro y Diego Maradona, una amistad inquebrantable

Fidel Castro y Diego Armando Maradona / Fotografía: Revista Libero

Un especial de la agencia de noticias china XINHUA recuerda este martes 25 de noviembre, la amistad inquebrantable del ex presidente cubano Fidel Castro y el ex astro argentino de fútbol, Diego Armando Maradona. A continuación el reportaje.

Fidel Castro y Maradona, una amistad inquebrantable

LA HABANA, 2 dic (Xinhua) -- El fallecido ex presidente cubano Fidel Castro, cuyas cenizas serán inhumadas el domingo en un histórico cementerio en la ciudad de Santiago de Cuba, mantuvo una estrecha amistad con el ex astro argentino de fútbol, Diego Armando Maradona.

El ex futbolista, quien llegó este viernes a Cuba para participar en las exequias del líder revolucionario, conoció personalmente a Castro en 1987, durante una visita a la isla con la familia, y desde entonces iniciaron una íntima amistad y se vieron innumerables veces en público y en privado.

#ULTIMAHORA | Muere Diego Armando Maradona tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa según prensa local de #BuenosAires pic.twitter.com/FLYFvoLdhj — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 25, 2020

"Vengo a estar con mi segundo papá, con la leyenda que se nos va, pero nos deja un legado muy claro que no podemos traicionar. Quien cree que Cuba se debilita porque se fue el más grande, se equivoca, porque Cuba tiene que fortalecerse", dijo a la prensa cubana el astro argentino.

"Fidel fue mi segundo papá, después de la muerte de mi viejo, es el dolor más fuerte que sentí", aseguró Maradona al conocer el fallecimiento de Castro, quien murió hace una semana en La Habana a los 90 años.

A instancias del entonces presidente cubano, Maradona estuvo cuatro años en Cuba, en una de las principales clínicas de la isla, La Pradera, donde se rehabilitó de una adicción a las drogas que lo puso al borde de la muerte en el año 2000.

#ULTIMAHORA | El Gobierno de #Argentina decreta tres días de luto por la muerte de Diego Armando Maradona pic.twitter.com/w6p9TKOvHP — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 25, 2020

"Cuba me abrió las puertas cuando me las cerró mi país con muchas clínicas que no me aceptaban. Fidel me abrió las puertas de Cuba", dijo el ex futbolista, quien reconoció que Castro le explicaba "las cosas malas que hacía la droga, las cosas malas que estaba haciendo yo".

Ese suceso consolidó una relación que incluyó largas conversaciones de madrugada sobre deporte y política, y que convirtió a Maradona en un admirador público de la Revolución Cubana, al punto que se tatuó el rostro de Castro en la pierna izquierda y del mítico guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara en un brazo.

Maradona entrevistó a Castro en 2005, en un reportaje que publicó en su programa de televisión La noche del Diez, en la que el entonces mandatario, analizó, entre otros temas, la evolución histórica de América Latina.

Coincidencias históricas, fallece el más grande futbolista de la historia Diego Armando Maradona, el mismo día que se cumplen 4 años de la partida del más grande revolucionario del Siglo XX, Fidel Castro. pic.twitter.com/I3KanK9nsk — Juan Pablo Martinez (@JuanPab66071237) November 25, 2020

El ex campeón del mundo en México-86 visitó por última vez al veterano político en 2013, en La Habana, donde el líder ya lejos del poder, estaba dedicado a escribir artículos de prensa acerca de temas histórico o de la actualidad mundial.

Maradona no volvería a ver vivo a Castro, pero ambos mantuvieron una fluida correspondencia, parte de la cual se publicó en Granma, el principal diario cubano.

"Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio, que un amigo vale más que todo el oro del mundo, y que las ideas no se negocian", respondió Maradona cuando en enero de 2015 el líder cubano le envió una carta en la que desmentía de manera indirecta los rumores sobre su muerte.

"El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, está vivo y escribió una carta al astro mundial del fútbol, Diego Armando Maradona, de visita en La Habana desde la semana pasada para la grabación de la segunda temporada de De zurda, rumbo a la Copa América Chile 2015", informó entonces la cadena de noticias Telesur.

"Todos los días tengo el placer de seguir tu programa, por Telesur, sobre la Copa Mundial de Fútbol; gracias a ello, puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte", escribió Castro al ex futbolista.

"No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, y en el caso específico de los varones, sin incluir el fútbol", admitió entonces el gobernante quien era un amante confeso de los deportes y en especial del béisbol.

La historia ha querido que partan el mismo día.



"Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón."#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/739iG4Lik6 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 25, 2020

"Yo hoy soy político, pero como niño, adolescente y joven, fui deportista, y a esta noble práctica dediqué la mayor parte de mi tiempo libre", rememoró en una carta a Maradona.

En Telesur, Maradona, con el periodista Víctor Hugo Morales, condujo De zurda, espacio que aprovechó para agradecer a Castro por la carta recibida: "Lo llevo en el corazón y todos los días cuando le prendo una vela a mi vieja, también estoy pensando en usted. Nos vemos cuando vuelva a Cuba".

Sin embargo, la muerte del líder impidió consumar el deseo del futbolista, que ahora llegó a la isla para cumplir con su amigo, "el más grande porque lo sabía todo, anticipaba las cosas y le daba al pueblo lo que el pueblo se merecía".