Sinaproc levanta la alerta roja y alerta amarilla en Panamá

El director del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc), Carlos Rumbo, dio a conocer que a partir de este martes 24 de noviembre se levanta la alerta roja que se mantenía en las regiones de Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Sin embargo en la provincia de Chiriquí se establece una alerta amarilla, dado que aún continúan con labores de búsqueda y rescate de cerca de dos personas que permanecen desaparecidas.

En el caso del resto del territorio nacional, Rumbo anunció el levantamiento de la alerta amarilla, aunque continuarán realizando los monitoreos de las condiciones climáticas.

“A partir de la fecha se está levantando la alerta roja que se mantiene para las provincia de Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé, ya que acorde a los pronósticos de Etesa las condiciones climáticas han mejorado y se mantienen estables. Chiriquí estará bajo una alerta amarilla, incluso en estos momentos nos encontramos todavía en las labores de búsqueda y rescate de al menos dos personas. Para el resto del país se levanta la alerta amarilla, sin embargo, se van a mantener los monitoreos acorde a condiciones climáticas que registremos y se estarán emitiendo los diversos avisos de prevención”, detalló Rumbo.

Medida en las playas

Por otro lado, también anunció el levantamiento de la bandera roja en las playas, sin embargo la medida se mantendrá en los ríos.

“En las playas a partir del día de hoy no habrán restricciones para el ingreso de bañistas ya que levantamos la medida de bandera roja, no obstante esto podría cambiar dependiendo del área y oleajes que se puedan registrar, en cuanto a los ríos permanecerá la bandera roja ya que en estos momentos no son propicios para el ingreso de las personas por lo que en las continúan las lluvias y son altas las probabilidades de que se registren cabezas de agua”, señaló.