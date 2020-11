Tormenta Iota deja su primera víctima en El Salvador

El paso de Iota por Centroamérica ha dejado al menos seis muertos en Nicaragua. Foto / Once Noticias

Autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil brindaron la noche de este martes una conferencia de prensa en donde actualizaron la situación climática en el país por la tormenta tropical Iota, mientras se reportó la primera víctima a raíz de las condiciones actuales sobre el territorio nacional.

El ministro de Gobernación, y presidente de la Comisión de Protección Civil, Mario Durán, confirmó el fallecimiento de Juan Antonio Vázquez, de edad 30 años, quien se conducía abordo de una motocicleta junto con su hijo de 1 año y medio, cuando un árbol cayó sobre ellos a raíz de los fuertes vientos.

“Lamentamos el fallecimiento de un joven en San Miguel, debido a la caída de un árbol, por ello, insistimos a la población que, si no tiene que salir de sus hogares no lo haga, no queremos lamentar otra muerte más", expresó Durán.

El pequeño fue trasladado a un centro asistencial. El hecho ocurrió sobre la calle que conduce de San Miguel a cantón Las Placitas.

Albergados y condiciones para los próximos días

Por otra parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, informó que se espera que el sistema de humedad se mantenga por 36 horas más, además de presentar probabilidad de desbordamientos, deslizamientos específicamente en zonas de ríos que quebradas. Además, indicó que existe una mayor probabilidad de anegamientos en ríos debido a las lluvias.

En ese sentido, la Comisionada Presidencial, Carolina Recinos, aseguró que hasta el momento han evacuado 813 personas, y llevadas a 230 albergues ubicados en todo el país. Además, indicó que mantienen listos 1,152 albergues, de los cuales el 85 % son centros escolares.

El paso de Iota por Centroamérica ha dejado al menos seis muertos en Nicaragua a causa de las intermitentes lluvias y fuertes vientos. El huracán se degradó este día a tormenta tropical, que tocó tierra anoche en el Caribe como ciclón categoría 4 en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5).