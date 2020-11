Evo Morales condena el atentado a Luis Arce, presidente electo de Bolivia

Presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora / Fotografía: EFE

El atentado sufrido esta madrugada por el presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, fue condenado de inmediato por su antecesor constitucional, el derrocado Evo Morales, quien se encuentra todavía exiliado en Argentina a la espera de la toma de posesión de Arce.

Morales denunció en una publicación en Twitter que "pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia", en referencia a quienes en las últimas horas han promovido manifestaciones violentas en varias ciudades del país. La reacción de estos grupos se dio luego que el Tribunal Electoral rechazara una auditoría a los resultados electorales del pasado 18 de octubre.

Evo Morales también dijo que esos grupos "no lograrán imponer" ese clima de violencia, el cual ya se manifestó esta madrugada con el atentado con dinamita en La Paz. El mismo fue perpetrado por un grupo de personas que detonó un artefacto frente a la casa de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), donde Arce estaba reunido.

Condenamos el atentado contra nuestra casa de campaña en #LaPaz. Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 6, 2020

La respuesta de Morales ha sido: "Nosotros no caeremos en ninguna provocación". Asimismo, reiteró la línea de su movimiento: "Nuestra revolución es pacífica y democrática", en contraste con los hechos de violencia armada promovidos por la derecha opositora que lo sacó del Palacio de Quemado en noviembre de 2019.

Te puede interesar: Bolivia: Vocero del MAS denuncia atentado en contra del presidente Luis Arce

El fallido ataque contra Arce, quien toma posesión en 48 horas en la Asamblea Legislativa, se produjo tras la primera jornada de bloqueos de carreteras y un paro convocado por organizaciones ultraderechistas.

Condenan acto

La acción fue denunciada por el vocero del MAS, Sebastián Michel, en estos términos: "Hemos sido víctimas de un atentado de un grupo que ha dejado un cartucho de dinamita en la casa de campaña donde estaba reunido nuestro presidente electo Luis Arce. Estamos con mucha preocupación de lo que está pasando".

#Atención detonaron dinamita en la casa de campaña del MAS en La Paz donde estaba reunido Arce. "Hemos sido víctimas de un atentado", denunció Sebastián Michel, vocero del partido.



Un sector de la derecha apuesta a la desestabilización y a intentos desesperados de última hora. — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) November 6, 2020

El portavoz reconoció que si bien no hubo heridos, es lamentable que el régimen de facto, encabezado por Jeanine Áñez, no haya hecho un pronunciamiento ante la agresión y no brinde seguridad al futuro presidente, elegido con más del 55 por ciento de los votos, informó Telesur.