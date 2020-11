Matan a dos niños de 12 años en Honduras

Diariamente mueren al menos nueve personas de forma violenta en el país. Foto / oncenoticias.hn

La violencia y la criminalidad que azota diariamente a Honduras cobró el domingo 1 de noviembre la vida de dos niños de tan solo 12 años de edad la ciudad de Olanchito en el departamento de Yoro.

El primer hecho violento se suscito en La Másica, donde se identificó a la víctima como Elmer Josue Martínez, quien era originario y residente de San Francisco, Olanchito.

Según el informe preliminar, sujetos desconocidos interceptaron al menor y le quitaron la vida al tratar de robarle 500 lempiras que llevaba consigo.

El padre del ahora occiso informó que reportaron a Martínez como desaparecido, ya que, por la noche del sábado lo enviaron a realizar un mandado y no regresó.

“Lo mandamos a hacer un mandado desde la mañana y no regresó, por eso hemos salido a buscarlo porque no nos podemos quedar así (…) Nosotros no tenemos enemigos, no sé porque le hicieron esto a mi hijo”, manifestó.

Por su parte, agentes policiales fueron quienes encontraron el cuerpo sin vida de Martínez amarrado de las manos en un sector montañoso de San Francisco.

Muerte de otro menor

En la comunidad de Brisas de Mame, un grupo de personas fueron atacadas por varios individuos armados, quitándole la vida a dos personas (tío y sobrino).

El familiar del niño respondía al nombre de Óscar Manuel Luque Zelaya de 28 años de edad, mientras que se identificó al menor como Gustavo Manuel Zelaya de apenas 12 años de edad.

Trasciende que los victimarios atentaron contra la vida de Luque y Zelaya cuando estos regresaban de un partido de fútbol en este sector.

El tío del menor falleció instantáneamente en el lugar producto de las heridas de bala, mientras que el niño de 12 años perdió la vida mientras lo trasladaban al hospital de Olanchito.

“Ellos no tenían enemigos, los atacaron cuando ya iban a llegar a la casa, los estaban esperando”, informó un pariente de las víctimas.

Cabe mencionar que según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), diariamente mueren al menos nueve personas de forma violenta en el país.