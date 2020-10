Fuerte sismo de magnitud 4,9 sacude Ecuador

Foto: Twitter

El Instituto Geofísico de Ecuador informa que este martes por la mañana se produjo un sismo de magnitud 4,90, con epicentro a unos 10 kilómetros de Machachi, en la provincia de Pichincha, registrando una profundidad de 5 kilómetros. Luego de aquella primera alerta, la intensidad se redujo a 3,57.

Los movimientos terrestres también se registraron en Quito, la capital del país sudamericano, que se encuentra cerca del epicentro. Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano, la situación no presentó grandes complicaciones en esa urbe.

Daños

Por el momento, no se reportaron daños relevantes ni tampoco heridos. Igualmente, la Policía nacional difundió alertas e indicaciones para la ciudadanía, con el fin de resguardar su seguridad. También insistió en no propagar rumores o datos no verificados por las autoridades, "porque desorientan a la población".

#BuenosDías | Compartimos imágenes del monitoreo de cámaras de videovigilancia realizado en el Distrito Metropolitano de Quito tras el sismo registrado esta mañana de magnitud 5.0 con epicentro en Machachi. Al momento no se registran novedades. #SeguridadQuito pic.twitter.com/q0D2FkXWSO — COE Quito (@coequito) October 27, 2020

En ese marco, el Instituto Geofísico puso a disposición de la población un formulario para "describir rápidamente los efectos del sismo sobre las personas y las edificaciones", y dimensionar mejor sus impactos. Esto tiene como fin "evaluar la intensidad macrosísmica de acuerdo con la Escala Macrosísmica Europea", se lee.

Anillo de Fuego del Pacífico

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.