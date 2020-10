El 76 % de los peruanos votaría en las elecciones de abril 2021.FOTO: @JNE_Peru

El 76 por ciento de los peruanos participaría de manera presencial en las elecciones para la Presidencia de Perú a celebrarse en abril de 2021, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El informe elaborado por la institución privada dedicada a la investigación, enseñanza y difusión de estudios sociales sobre el Perú y América Latina, tiene como base el mes de octubre de 2020 y una muestra de 1.212 entrevistados a escala nacional, recoge Telesur

Elecciones 2021: la gran mayoría iría a votar. Incluso, en el caso de salir sorteado como miembro de mesa, la mayoría también asistiría a las urnas #EncuestasIEP https://t.co/PHCryyGhmW pic.twitter.com/o3ObtRXWea — IEP (@IEPeruanos) October 25, 2020

George Forsyth, Verónika Mendoza, Keiko Fujimori y Daniel Urresti aparecen en los primeros puestos de las preferencias, pero todavía cerca de una cuarta parte del país no tiene candidato, según resultados que arrojó el sondeo.

La intención de asistencia a las elecciones, muestra que un 22 por ciento no participaría y solo un dos por ciento no sabe o no respondió. Asimismo, en el caso de salir sorteado como miembro de mesa, el 66 por ciento mostró intención de asistir y el 32 por ciento no lo haría.

Aprobación del presidente Martín Vizcarra: se ubica en 60%. Esta es influenciada por variables como: edad, manejo de la crisis sanitaria, percepción de soborno, comparación congreso actual con anterior y evaluación del presidente del congreso #EncuestasIEP https://t.co/PHCryyGhmW pic.twitter.com/eFKzjRq2E9 — IEP (@IEPeruanos) October 25, 2020

La encuesta telefónica nacional del IEP indagó sobre las preferencias del electorado, a seis meses de los comicios. Todavía no se cuenta con una lista oficial de candidatos, es por ello que las preferencias no se reflejan con precisión.

Cuando se interrogó sobre por quién votarían para presidente (sin sugerir ningún posible candidato), el 62 por ciento de los encuestados respondieron que no elegirían a nadie. Otro 14 por ciento optó por nombres que no pueden presentar su candidatura. De esta forma, solo el 24 por ciento elegiría un candidato.

Sin embargo, cuando los encuestadores mencionaron nombres de potenciales (y supuestos) candidatos el 73 por ciento de los interrogados se decantó por alguno de ellos.