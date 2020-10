Asesinan a un menor frente a su padre en Tegucigalpa, Honduras

Un menor de edad fue asesinado este miércoles por dos sujetos en Tegucigalpa, Honduras / Imagen Ilustrativa: Pixabay

Tegucigalpa – Un menor de edad fue asesinado este miércoles por dos sujetos a inmediaciones del bulevar Ricardo Álvarez en la capital hondureña, Tegucigalpa.

Se conoció que el joven, de apenas 14 años, se encontraba junto a su padre en un lugar donde venden gorras, entre otros productos, cuando sujetos armados le dispararon en la cabeza y le quitaron la vida.

“Ellos venían de arriba, pensé que eran algunos clientes, pero cuando sacaron la pistola busqué cómo protegerme porque si no me hubieran matado a mí; yo pensaba que me seguían”, relató entre llanto el padre del menor en declaraciones al canal HCH.

Tras cometer el crimen, los dos sujetos se dieron a la fuga en un taxi, del que no se sabe si el taxista es cómplice de los victimarios. El menor fue identificado como Marco Antonio Laínez Betancourt.

“Era mi único hijo, lo único que tenía en la vida, no sé porque me lo mataron, no tengo enemigos y trabajamos aquí desde el 2017. Esto es algo que no puedo soportar, corrí como cobarde no pude hacer nada por mi hijo”, agregó el desconsolado padre.

Levantamiento cadavérico

La Policía Nacional llegó a la escena del crimen para acordonar el área y comenzar con la recolección de indicios para las investigaciones; también se espera la llegada de equipos de medicina forense para hacer el respectivo levantamiento cadavérico.

Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) al menos nueve personas pierden la vida producto de la violencia en el país, informó el medio local Proceso Digital.