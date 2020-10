Universidad de El Salvador hará examen presencial para 5,000 estudiantes

Foto / Bloque Popular

Entre abril de 2020 y el período del 11 al 19 de octubre recién pasados, unos 19 mil estudiantes realizaron de forma virtual el proceso y la prueba de nuevo ingreso para entrar a la Universidad de El Salvador en 2021, según confirmó el vicerrector académico, doctor Raúl Azcúnaga.

Sin embargo, unos 5,000 estudiantes no pudieron hacer esta prueba en línea, por lo que el Consejo Superior Universitario autorizó que se les haga el examen pero de forma presencial el próximo 30 de octubre, dentro del campus de la Ciudad Universitaria.

“Hay estudiantes que no hicieron la prueba porque no tenían internet en sus casas, no tenían energía eléctrica, no tenían computadora o hubo algún problema técnico en los equipos en que se conectaban a la plataforma”, explicó Azcúnaga.

En total, son 24,200 estudiantes los que buscan cupo en la UES hacia 2021, dijo el vicerrector, “que es la segunda cifra más alta en la historia de la universidad. Hacia el ingreso de 2012 fueron alrededor de 25,080”.

Durante las pruebas virtuales concluidas el lunes 19 de octubre, hubo algunos fallos técnicos, según alertaron estudiantes en las redes sociales. Azcúnaga explicó que “para poder atender a los 19,000 estudiantes, la universidad realizó la prueba por facultades y por carreras.

El 18 de octubre, en San Miguel hubo apagones, que la autoridad competente ya había anunciado. Previmos eso. A veces hay interrupciones eléctricas donde los estudiantes están, en sus casas, y eso afecta la prueba. También hay problemas técnicos, que los mismos proveedores de servicio de Internet fallan. Vemos como un logro que 19,000 hayan hecho la prueba de manera virtual, pero somos conscientes de las limitantes que tenemos, y por eso hemos proyectado la prueba presencial; pero ya disminuye grandemente la cantidad de estudiantes” a manejar con las medidas de bioseguridad dentro de la Ciudad Universitaria.

Para 2021, según las proyecciones de las autoridades universitarias, habrá unos 54,000 alumnos estudiando en la UES.