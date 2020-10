Médico argentino recibe tres balazos en la puerta de un hospital y sobrevive

Brutal ataque a balazos a un médico en Río Negro. Captura de video.

Un médico fue herido de dos balazos por un hombre en la puerta del hospital de la ciudad rionegrina de Campo Grande. Los investigadores intentan determinar si el agresor, aún prófugo, es un familiar de una persona que falleció de coronavirus, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el miércoles a la madrugada, en la puerta de ese centro asistencial y la víctima fue identificada como Alejandro Vega, quien recibió disparos en la cara y su brazo, y permanecía internado en el hospital de Cipolletti fuera de peligro.

En la filmación de las cámaras de seguridad se ve cuando Vega desciende de una ambulancia al lado de la puerta del nosocomio. Cuando una de sus compañeras baja del vehículo, un hombre encapuchado se acerca corriendo, le dispara y se va rápidamente.

Increíblemente el médico se levanta de inmediato. Según informaron los investigadores, el agresor lo habría esperado en la playa de estacionamiento. Le disparó tres balazos con un arma calibre 22, dos de los cuales lo impactaron.

Lee también: Capturan a padre que intentó quemar a su hija embarazada en Guatemala

Algunos testigos que declararon ante los investigadores aseguraron que el hombre que atacó al médico sería "familiar de una persona que tenía coronavirus y falleció".

Desde el gobierno de Río Negro expresaron el acompañamiento al médico atacado y se solidarizaron con el resto de los empleados de la salud.

El ataque ocurrió en la playa de estacionamiento del hospital de Campo Grande

La gobernadora Arabela Carreras y el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, visitarán esta tarde al médico y a sus familiares.

Fabián Torres, médico y colega de la víctima, aseguró en declaraciones radiales que apenas se enteró del hecho por la propia víctima, quien lo llamó mientras era trasladado en una ambulancia.

"Anoche cerca de las 12 me llama Vega cuando ya iba en la ambulancia, diciéndome que le pegaron tres tiros, uno en la mandíbula, otro en el brazo y el último por suerte no dio en su cuerpo", dijo Torres, quien agregó que el médico "se encuentra bien de salud, su vida no corre riesgos, pero el tema acá que radica es la falta de seguridad en nuestros hospitales".

"Nosotros estamos para proteger, cuidar y curar a la comunidad, pero resulta que vienen y nos pueden matar como si nada", remarcó Torres, que adelantó que se reunirán con autoridades provinciales para acercarles los reclamos.