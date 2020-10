Pequeños agricultores hacen denuncian por aumento del hambre en Brasil

AO VIVO 📣| NOVA GERAÇÃO CAMPONESA E SOBERANIA ALIMENTAR.



📌 Com a presença dos companheiros Flávia Dulci da Economia de Francisco, Maria Eduarda da @CLOC_LVC, Kátia Soprani do @mpa_campesinato) e Carlinhos do (@levantepopular).



📲: https://t.co/JaJFTRKCSJ pic.twitter.com/UmC8zYi7lQ