Miles de indígenas protesta por cese de la violencia en Colombia

ATENCIÓN



Arrancó #MingaIndígena desde Santander de Quilichao rumbo a Cali, donde exigirán a @IvanDuque respeto por los territorios y la paz



“La vida no tiene precio, la vida no se negocia, la dignidad del pueblo no se negocia, el territorio no se negocia” Ferney Quintero, Cric pic.twitter.com/gKhheLWBPB