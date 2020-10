"Alvarado juega con el pueblo", aseguran expertos en Costa Rica

Personas bloquean una carretera, este domingo, durante una protesta en San José, Costa Rica / Fotografía: EFE

Para expertos en materia política, la situación en que está envuelto el país es culpa del propio presidente, Carlos Alvarado Quesada, que solo escucha a ciertos grupos de poder y opta por jugar con el pueblo.

Desde el miércoles 30 de setiembre, distintos grupos de ciudadanos se manifiestan en varios puntos del país. Las protestas y bloqueos se han mantenido pese a la intervención de la Policía. Los manifestantes exigen que el Gobierno desista del plan que pretende implementar nuevos impuestos a cambio de obtener un nuevo crédito de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La farsa del gobierno

Rotsay Rosales Valladares, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de Universidad de Costa Rica (UCR), cree que la tensa situación en las calles fue motivada además por las supuestas mesas de diálogo que simuló la propia Administración Alvarado, cuando era evidente que las propuestas al FMI estaban más que cocinadas.

“El presidente de la República activó en agosto pasado un mecanismo absolutamente falso de diálogo social cuando ya el proceso de construcción y aprobación de la propuesta al FMI los tenía hechos y listos para promulgarlos. Eso se llama farsa y engaño. Jugar a negociar sin tener la voluntad de llegar a acuerdos o siquiera tener la voluntad de escuchar genera como resultado lo que hoy estamos viendo en la calle”, aseveró Rosales.

Y continuó: “Todo esto ha generado un mayor distanciamiento y una enorme desconfianza”. Para el politólogo, la única salida es que el presidente Alvarado y su equipo reconozcan su error y salgan a dialogar con el pueblo representado tanto en grupos de presión tradicionales (como los sindicatos, las cámaras empresariales y otros) y movimientos sociales espontáneos (como el liderado por el excandidato a la presidencia José Miguel Corrales Bolaños).

CIERRE // Así amanece la frontera en Paso Canoas del lado de Costa Rica. Pese a que el presidente @CarlosAlvQ anunció ayer que desiste de una propuesta de acudir al FMI, lo que había generado intensas protestas en el país centroamericano.

📹: @AltronProdnet pic.twitter.com/K89usNct60 — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) October 5, 2020

“El Gobierno debe de tener una respuesta rápida, contundente y clara, y la primera sería tener la humildad de reconocer que cometió errores, porque ellos mismos propiciaron un clima de desconfianza y distanciamiento. Ahora, lo mínimo que pueden hacer es reconocer que provocaron esta situación”.

Te puede interesar: Detienen a periodista en Egipto tras investigar manifestaciones

Agregó: “y no es solo desde ahora, esto viene de más atrás, como cuando se negoció la reforma fiscal, cuando el Gobierno engañó hasta a la Iglesia colocándola en una mesa de negociación de segundo nivel que no iba a resolver absolutamente nada, mientras en la Asamblea Legislativa se aprobaba a martillazos y a espaldas de la ciudadanía el combo. Entonces estamos viendo el resultado de una acumulación de diálogo falso, de descontento social y de polarización”.

#MundoCri Los manifestantes ticos se arman de piedra en Paso Canoas, área fronteriza con Panamá. El presidente de Costa Rica @CarlosAlvQ desistió de acudir al @FondoMonetario por 1.750 millones de dólares y convocó a un diálogo nacional tras 5 días de protesta. pic.twitter.com/mCJSef9lZz — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 5, 2020

Asimismo, externó: “Hay una sensación de que se está escuchando unilateralmente solo a ciertos grupos como lo es la Unión de Cámaras o a los representes de Horizontes Positivos, mientras se juega con el resto de los actores. El presidente decía en su discurso del 4 de mayo que reconocía la pluralidad de representación, entonces el Gobierno demuestra que ha jugado solo a escuchar a unos, y no a otros”.

El catedrático de la UCR también fue claro en que deben ser Alvarado y ministros de peso quienes atiendan a los grupos, y no jerarcas de segundo nivel.

“Es urgente crear un clima de prenegociación, tratando de disminuir la efervescencia social. Debe de hacer un acto de madurez política y reconocer que no se ha actuado conforme a lo que se ha querido decir sobre el diálogo, y a partir de ahí acercarse. Buscar los interlocutores válidos de esos grupos que se están manifestando, ir a las comunidades, y no mandar delegados de segundo o tercer nivel, debe de ser el propio presidente, el ministro de la Presidencia, que vayan”. Para Rosales, todo lo que ocurre demuestra que hay una crisis a lo interno del Gobierno.

El poder detrás del presidente

Similar opinó el politólogo Alonso Mora Cruz, quien considera más que evidente que hay grupos de poder detrás de la polémica propuesta con el FMI.

“Hay grupos que están sosteniendo al Gobierno y sus planes, y les es económicamente rentable hacerlo. Todo es una cuestión de interés, no es por Costa Rica. A esos grupos les sirve que el Gobierno acceda a esa plata del Fondo. Cuando nos dicen que nada más es viable, demuestra todo lo contrario”.

Para Mora también deja mucho que desear que el Gobierno se justifique en la crisis económica acentuada por la COVID-19. “Lo que está pasando en cuanto a las finanzas públicas no es consecuencia del coronavirus, esto viene de un mal gobierno, al cual no se vale que diga que no conocía la situación, porque viene de un mismo partido político. El presidente sabía cómo estaba la situación del país”.

Agregó: “Mi preocupación es que Alvarado no negocia porque se ve amparado, se ve resguardado por muchos intereses económicos de personas influyentes, que le están diciendo ‘manténgase ahí’, entonces le sirve y le interesa hacer oídos sordos”.

Mora también cree que el Gobierno no ha sido capaz de generar ni mantener diálogos verdaderos.

#MundoCri Con tierra y piedra cierran la frontera entre Panamá y Costa Rica. pic.twitter.com/LPsU0ugy5J — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 5, 2020

“A todo esto me preocupa también la posición de los diputados, que, si bien algunos se manifiestan, pero luego son completamente autocomplacientes con el Gobierno, eso de nada sirve. He visto una Asamblea Legislativa totalmente condescendiente, no ha existido una oposición real, es decir, se quejan desde el Congreso, pero terminan apoyando todo lo que el Ejecutivo envía, entonces hay una doble cara que en nada favorece”, informó DIARIO EXTRA.