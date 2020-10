Mujeres colombianas marchan contra el abuso policial

Mujeres colombianas marchan en Bogotá contra el abuso policial / Fotografía: El Tiempo

Colectivos y redes de mujeres, organizaciones feministas, jóvenes estudiantes y grupos artísticos se movilizan este jueves en Bogotá, la capital colombiana, en contra del abuso policial, la violencia machista, patriarcal y de género por parte de la Policía contra el cuerpo de las mujeres.

La movilización en Bogotá cubre un trazado simbólico desde el Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar, acompañada de batucadas feministas, actividades artísticas y un performance dirigido por Chila Pineda Arboleda y la Corporación Colombiana de Teatro.

La acción performática se realiza en homenaje a quienes han sido víctimas de feminicidio, flagelo que se ha incrementado en los meses de pandemia en Colombia y el mundo.

#ENVÍDEO | Colectivos de mujeres se manifiestan en las calles de Bogotá, #Colombia🇨🇴, rechazando la violencia de género y exigiendo justicia por las asesinadas y violentadashttps://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/yZWs6xxBUC — teleSUR TV (@teleSURtv) October 1, 2020

Algunas de las consignas que se escucharon durante el trayecto son: "Las mujeres no podemos callar ante la sistemática violencia de la Policía", "Las mujeres no somos botín de guerra", "No más miedo" y "No nos van a callar, es hora de denunciar, esto tiene que parar".

Las mujeres exigen la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que se clarifiquen las direcciones administrativas, las funciones y el adoctrinamiento dado a la Fuerza Pública y que el presidente Iván Duque suspenda el tratamiento de guerra dado a la alta conflictividad social.

Así va la marcha de las mujeres 💪 contra el abuso policial y por la defensa de la democracia.



💜 #MujeresContraElAbusoPolicial 💜 pic.twitter.com/BIiSn493Y0 — Unión Patriótica (@UP_Colombia) October 1, 2020

En este sentido, defienden que la crisis ha sido generada por la gran desigualdad social, económica y política, agudizada por la pandemia y la ausencia del Estado para mitigar los efectos de la parálisis económica.

De igual manera, exigen la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debido a sus recientes expresiones sobre los asesinatos perpetrados por agentes de la Policía y miembros del Ejército Nacional y sus actitudes desafiantes, provocadoras y desacertadas que constituyen un clima de violencia.

Los colectivos de mujeres dieron a conocer un Manifiesto en el cual expresan "su solidaridad y permanente acompañamiento y duelo con las mujeres, las madres, esposas, las familias víctimas de los asesinatos y masacres cometidas por parte de algunos agentes del Estado".

Violencia sexual

La Organización No Gubernamental "Temblores" manifestó que dispone de una base de datos con información de Medicina Legal y recopiló 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia sexual en Colombia de 2017 a 2019.

Sobre el tema, la ONG señala que el 56 por ciento de esos casos habrían sido cometidos por miembros de las fuerzas militares y, el resto, por miembros de la Policía, informó Telesur.