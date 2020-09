Caso Allison Bonilla: Análisis de huesos tardaría más de 2 meses

Allison Bonilla / Fotografía: Facebook

Tener certeza de si los huesos encontrados en Cachí, Costa Rica son de Allison Bonilla o no tomará hasta 2 meses y medio debido a la complejidad que significa este tipo de pruebas.

Así lo explicó Eugenia Fernández, jefa de la Sección de Bioquímica del Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien manifestó que la extracción de ADN en restos óseos es una tarea muy compleja que lleva tiempo.

“En el caso de los restos óseos presentan un reto para los laboratorios de genética forense porque el tipo de material del que debemos sacar el ADN es muy duro, además nunca es una muestra ideal por múltiples razones”, explicó.

Según señaló en Costa Rica el tiempo de respuesta es bastante bueno y para un caso donde se deben reconocer huesos se tienen entre 60 y 75 días.

Respecto al tema de las prendas se busca encontrar evidencias que no solo permitan relacionarlas con la víctima, sino con el imputado para afirmar o descartar la relación.

Te puede interesar: Colombia: Rescatan a mujer que se tiró al mar por las agresiones de su exmarido

John Vargas, jefe de la Sección de Biología Forense, indicó que en caso de prendas encontradas al aire libre se debe hacer primero un secado especial que no elimine las partículas que se necesitan como sangre, saliva, semen, entre otras que luego son enviadas a las pruebas de ADN.

#NoticiasTelediario | Abogado del sospechoso de asesinar a Allison Bonilla asegura que es "curiosa" la aparición de prendas relacionadas con la joven desaparecida. https://t.co/9EKfuJZlNX — MultimediosCR (@multimedioscr) September 30, 2020

Así que, aunque los familiares estén convencidos de que los restos y la ropa encontrada son de Allison, aún queda un trayecto largo para tener certeza científica de que tienen razón.

Emotivo mensaje en Facebook

Incluso la mamá de la joven, Yendry Vásquez, escribió un emotivo mensaje en su perfil de Facebook, donde asegura que tras encontrarla ahora peleará por que se haga justicia para su muchacha.

“Amor de mamá, ahora estás en un lugar más seguro donde no te van a hacer daño, espero que desde el cielo me des esas fuerzas que me has dado hasta hoy, eres lo más hermoso que Diosito me dio, muy pronto vamos a estar juntas para seguir con nuestros sueños mi bebé. Dios se lució dándome lo más valioso, lo más hermoso, voy a hacer justicia mi amor, no merecías morir de la forma que lo hicieron, saber que no te puedo ver por última vez, besarte y abrazarte me parte el alma, eres mi gran amor. Mamá te ama con toda el alma”, expresó.

Por ahora ni el OIJ ni los brigadistas voluntarios volverán a la zona a la espera de los resultados de las pruebas, informó DIARIO EXTRA.