Economía salvadoreña entra en recesión

Economía salvadoreña acumula seis meses de caída continua y entra en recesión / Fotografía: Gato Encerrado

Cuando termine septiembre El Salvador habrá acumulado seis meses consecutivos de caída económica lo que confirmará una recesión.

Conocido coloquialmente como un periodo de “vacas flacas”, esta recesión ha sido producto del cierre de miles de negocios que generó más de 85,000 despidos, redujo el consumo y a su vez deprimió la inversión como parte de un largo periodo de confinamiento que el Gobierno aplicó desde marzo.

Aunque el Banco Central de Reserva aún no publica los datos oficiales, de acuerdo con el expresidente de esa institución y presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), Oscar Cabrera, estima que entre abril y mayo la producción económica cayó 13.7 % y para el tercer trimestre de julio a septiembre se proyecta que la caída será de -9.4 %.

La palabra “recesión” es el término formal que se le da a una economía que ha caído durante seis meses consecutivos.

Segundo trimestre, el más crítico

El segundo trimestre (abril-junio) fue el más crítico por el cierre obligado de la economía. Desde ese mes todos los indicadores económicos (producción, exportaciones, remesas, ventas, consumo de energía, etc. ) cayeron estrepitosamente.

Cabrera recuerda que el 89 % del Producto Interno Bruto (PIB) lo constituye el consumo de los hogares y si estas personas fueron despedidas o su salario se redujo, esto provocó inmediatamente una caída económica.

Y desde ahí no ha habido recuperación. Pese a que la economía comenzó a abrir paulatinamente desde julio, las empresas no se recuperan. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador confirma que las ventas se mantienen al 50% y aún ahora hay negocios que no han podido abrir o recontratar a personal, informó El Diario de Hoy.