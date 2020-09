Costa Rica: Esta es la nueva declaración del sospechoso de asesinar a Allison Bonilla

Allison Bonilla Vásquez / Fotografía: Costa Rica Hoy

(CRHoy.com) Este lunes se llevó a cabo la segunda audiencia indagatoria de un hombre de apellido Sánchez, quien es el único sospechoso de la desaparición y muerte de Allison Bonilla Vásquez.

El abogado del imputado, Francisco Herrera, señaló que la audiencia fue muy breve porque únicamente tenían que desmentir lo dicho en la primera audiencia en la que Sánchez se había declarado culpable y había afirmado que él había privado de libertad a Allison para violarla, que la había golpeado hasta provocarle la muerte y que la había lanzado a un botadero de basura en Cachí.

Textualmente, la declaración que el individuo dio este lunes señala:

Hombre cambia de versión en caso de Allison Bonilla: https://t.co/RDXKwwGnu0 pic.twitter.com/NSYv7xMHUs — La Nación (@nacion) September 28, 2020

“Quiero indicar expresamente que soy inocente de los hechos que se me acusan, que no le hecho daño alguno a esta joven Allison deseo que se anulen (sic) todas y cada una de las declaraciones que realicé en días anteriores, que me retracto de todo lo dicho porque las mismas no son ciertas, quiero indicar que la realicé bajo tortura y presión psicológica”.

Sánchez además manifestó ante el Ministerio Público que no dará más declaraciones a la parte judicial.

Principal sospechoso

Sánchez es el único imputado, hasta ahora, en la causa por desaparición y presunta muerte de Allison Bonilla.

#AmericaLatina | Familiares de la joven aseguran que son prendas que llevaba el día de su desaparición.https://t.co/abt6flLiXz — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 28, 2020

La joven fue vista por última vez el 4 de marzo pasado, cuando salió del Colegio Nocturno de Cachí rumbo a su casa de habitación en Ujarrás.

La teoría del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) expresa que Sánchez abordó a Allison esa noche y se habría aprovechado de que la joven tenía miedo porque era tarde, la calle era muy solitaria y además, 2 hombres la iban siguiendo.

Sánchez al parecer, le ofreció ayuda a la víctima para llevarla a su casa en su carro, pero en vez de eso, la habría atacado.

Te puede interesar: Costa Rica: Analizan si uña, media y zapato son de Allison Bonilla

Precisamente en ese sitio, las autoridades están realizando una inspección este lunes luego de que la tarde de ayer domingo un equipo de buscadores independientes que ha colaborado con la familia de la muchacha, ubicaran un zapato deportivo, una media y al parecer una uña, que se presume, serían de Allison.

El OIJ hará la recolección y posteriormente trasladarán esa evidencia al complejo de ciencias forenses para los análisis correspondientes, informó el medio local Costa Rica Hoy.