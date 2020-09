Femicidio de Cecilia Basaldúa sigue estancado

La turista bonaerense que fue encontrada asesinada en un campo cercano al basural de Capilla del Monte Foto: Twitter

Capilla del Monte.- A cinco meses del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa (35), la turista bonaerense que fue encontrada asesinada en un campo cercano al basural de Capilla del Monte, sus padres, volvieron a insistir en que el único detenido que tiene la causa es un "perejil" y apuntaron duramente contra la fiscal que instruye la causa, Paula Kelm, por la demora en la investigación.

Los padres de Cecilia, han cambiado de estrategia y hoy en día están enfocados en exponer la causa en todos los medios porteños e intentar involucrar a las altas esferas del gobierno nacional en la investigación.

"EXIGIMOS QUE SE VISIBILICE EL CASO Y SE LLEGUE A LA VERDAD"

Familiares y amigos de la joven estrangulada en Capilla del Monte en abril de este año se movilizan hasta la casa de la Provincia de Córdoba para exigir justicia

El informe de @AlanLongyhttps://t.co/ZHkTJromBp — Radio AM 750 (@AM750) September 25, 2020

Hoy, a cinco meses de la aparición del cuerpo de la joven mujer, tras veinte días de intensa búsqueda, familiares, allegados e integrantes de organizaciones feministas, reclamarán frente a la "casa de Córdoba" en Buenos Aires, a la vez que confirmaron que el próximo martes los padres de Cecilia serán recibidos por el titular de los DD.HH. a nivel nacional Horacio Pietragalla.

Lee también: ¿Cuándo un asesinato se tipifica como femicidio?

El pasado miércoles, Daniel Basaldúa fue entrevistado por el diario La Nación, donde volvió a poner en escena a la fiscal Kelm, quien a poco de detener a Lucas Bustos (23) único sospechado de haber cometido el crimen, dijo tener "abundantes pruebas" en su contra, pero hasta ahora los cotejos de ADN dieron negativo. pese a ello, Bustos sigue preso.

Daniel Basaldúa, volvió a hacer hincapié en el audio de 16 minutos con el relato de una mujer que se presenta como María y que cuenta que la noche del 4 de abril fue a una fiesta en la casa de Mainardi. Relata que allí le presentaron a Cecilia, a Viviana "la Rasta" Juárez y a un "tal" Ramón. "Tomamos mucho y alrededor de la 3 AM me sentía mareada -continúa-. Mainardi me ofreció descansar en su habitación. A las 5 AM me despertó una discusión".

🔴Mañana se cumplen 5 meses de la aparición del cuerpo de #CeciliaBasaldúa.

Está preso un perejil, Lucas Bustos.

La fiscal Paula Kelm no está buscando al verdadero asesino ni a sus cómplices.

Hay un femicida suelto. pic.twitter.com/wbBtd74V4q — Gustavo Molina (@MolinaGusta) September 24, 2020

María, a quién la justicia no ha logrado identificar, asegura que se asomó por la puerta entreabierta y vio a Cecilia discutiendo con Mainardi. Dice que escuchó a la mujer decir "no pienso hacer lo que vos querés. Me parece aberrante", y a él, contestarle "dale flaca, pasá una noche". También -siempre según el audio- estaba Juárez, que agregó a aquella solicitud: "dale, negra, ¿qué te cuesta?". Según ese testimonio, Mainardi agarró a Cecilia por detrás y ella le pegó una bofetada. El hombre "la agarró de los pelos y la estampó contra un mueble. Después la tomó de un brazo y Ramón del otro. Le pidieron a la 'Rasta' que buscara algo para atarla. José la agarró de las piernas mientras la 'Rasta' le ataba los brazos. La sentaron en una silla y le taparon la boca".

La mamá y el papá de Cecilia Basaldua una vez más tienen que movilizarse para exigir Justicia por el Femicidio de su hija. #NiUnaMenos pic.twitter.com/KOChIrHOfn — Claudia Acuña (@muclaudia) September 25, 2020

El relato, por demás contundente, involucra a policías de Capilla del Monte como asía también al poder que tendría Mainardi, apuntado por los padres del Cecilia como el responsable de la desaparición de su hija: "La fiscal (Paula Kelm) no puede explicar cómo Mainardi pudo irse a Rosario en medio de la cuarentena; ni tampoco las 'abundantes pruebas' sobre Bustos; se limitó a hacer "informes nefastos" sobre Cecilia; apuntó la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón.

El Caso

Cecilia Gisela Basaldua (35) fue vista por última vez el 5 de abril último en Capilla del Monte, cuando pasó por una casa para pedir agua. La mujer, oriunda de Buenos Aires y que viajaba como mochilera, también había sido vista en la zona denominada Tres Puentes de esa localidad.

5 meses sin Cecilia. Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldua, frente a la Casa de Córdoba piden justicia por su hija. pic.twitter.com/4tCyj3Ir3k — lavaca tuitera (@Lavacatuitera) September 25, 2020

Algunas pertenencias de la mujer se hallaron en la casa del hombre en la que se alojaba y otras en la zona de Tres Puentes, aunque nunca apareció una riñonera con los documentos de la víctima.

Finalmente, el 25 de abril el cadáver de la mujer fue hallado en una zona de basural de Capilla del Monte. Los investigadores determinaron que la mochilera sufrió "una muerte violenta, presumiblemente por estrangulamiento" entre 7 y 10 días antes de ser encontrada ese día. Por el hecho, la causa tiene como único detenido e imputado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa" a Lucas Bustos (23), quien residía en una humilde vivienda cercana a la zona donde fue encontrado el cuerpo.