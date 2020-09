Foto: Documental sobre Silvio Rodríguez llega a festival de Buenos Aires/Referencia

El documental Silvio Rodríguez: mi primera tarea, de la realizadora estadounidense Catherine Murphy, será una de las obras sobre Cuba que llegará hoy a las pantallas del Festival Internacional de Buenos Aires (Fidba 2020).

La pieza, de unos 25 minutos, propone al espectador una entrevista exclusiva e íntima con el trovador cubano, acompañada por históricas imágenes de la Campaña de Alfabetización de 1961 en esa isla caribeña y es una de las 15 obras que integran la sección Foco Música de la cita, que en esta jornada también proyectará otros trabajos sobre artistas cubanos.

Todos aquellos que accedan a la programación, podrán disfrutar de manera gratuita del documental sobre Rodríguez hasta el 30 de septiembre, que retrata esta etapa cargada de emociones cuando con apenas 14 años de edad se enlistó como voluntario para unirse a una brigada de más de 100 mil adolescentes en la campaña de alfabetización tras el triunfo de la Revolución.

Estrenado hace pocos días en Chicago (EE.UU), al decir del músico cubano en ese momento de su vida 'por primera vez, dejé a mi familia y asumí una causa social como miembro activo de la sociedad y me marcó.Quizás esta primera aventura es lo que me puso en un camino de conciencia social que me ha definido como ser humano'.

En esta jornada, a través de la página del festival https://www.fidba.org/2020/, los espectadores podrán disfrutar de manera gratuita también del estreno de la ópera prima Música Cubana-una historia para contar, del músico y director alemán Kurt Hartel, un homenaje a la abundancia musical de la isla caribeña con imágenes expresivas y sonidos embriagadores, señala la sipnosis de la obra.

Por otro lado, estará disponible el documental Eliades Ochoa: from Cuba to the world, de la directora estadounidense Cynthia Biestek, quien retrata parte de la vida del destacado guitarrista y cantante, uno de los miembros del emblemático Buena Vista Social Club