Dictan prisión preventiva a vigilante mató a ingeniero nicaragüense en Dominicana

Alan Pascual Alejo, de 25 años de edad, confesó haber matado a tres compañeros de trabajo en una tabacalera / Fotografía: RD Tendencias

BONAO.- La Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Monseñor Nouel en República Dominicana dictó tres meses de prisión preventiva al vigilante que el pasado domingo ultimó a tres de sus compañeros en una tabacalera de la comunidad de Caribe, Bonao.

La medida fue impuesta por la magistrada Rosa María Almonte contra Alan Pascual Alejo, de 25 años de edad, quien confesó haber matado a tres compañeros de trabajo en una tabacalera.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Arismendy García Jiménez de 58 años, Freddy Antonio Aquino de 63 años, ambos eran compañeros de su verdugo en seguridad, también resultó muerto el ingeniero agrónomo Alberto Martínez de 42 años de nacionalidad nicaragüense.

"Hice lo que hice"

"No sé cómo hice eso, pero ellos no tenían problemas conmigo", expresó el vigilante, en la audiencia que fue celebrada ayer tarde en el palacio de justicia.

Escuchen las declaraciones de Alan José Pascual Alejo, el agente de seguridad del municipio de Bonao provincia Monseñor Nouel, que dio muerte a 3 de sus compañeros en una tabacalera de la mencionada localidad. pic.twitter.com/cTAhfwXgxT — Bolivarpower (@Bolivarpower2) September 14, 2020

Agregó que "estaba un poco deprimido porque tenía un déficit económico, debido a que había perdido dinero en las apuestas".

Te puede interesar: Juez ordena detención de dos policías implicados en homicidio en Bogotá

Explicó que "salí a trabajar y dije que me dolía una muela, que no quería trabajar, y el supervisor quiso que trabajara. Fui y salí diciéndole que no quería trabajar, pero él me dijo ven y cogí para allá y ahí hice lo que hice".

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de Cotuí. Para ser trasladado al Palacio de Justicia, la Policía redobló la seguridad del homicida para evitar que sea agredido por familiares de las víctimas, informó El Nuevo Día.