Costa Rica: Flores y cartas llegan a la casa de Allison Bonilla

Todas las cositas que llegan a la casita las ponen en el altar que hicieron desde que desapareció. Foto: suministrada K. Calderón

El caso de Allison Bonilla ha estremecido muchos corazones desde el primer día de su desaparición, el pasado 4 de marzo, pero en las últimas horas ese dolor ha crecido mucho más tras la confesión del sospechoso, la solidaridad no se ha hecho esperar y cartas, flores y detalles religiosos han llegado a la puerta de la casa de la joven.

Doña Yendry Vásquez, mamá de Allison, compartió varias fotos está mañana, en la que se observan en la entrada a su vivienda cartas y flores. Algunas ya fueron colocadas en un altar que tienen en la vivienda en el que desde que la joven desapareció hacen oraciones a diario entre toda la familia.

“Mi ángel, amor, ve lo que te vinieron a dejar, mi amor, mamá ha tenido que ser fuerte todo estos seis meses; amor, mamá no lo puede creer aún; amor, yo te veo llegar por la puerta de mi casa, los milagros existen y nuestros sueños”, publicó en Facebook

Lee también: Desarticulan grupo delictivo de tráfico de personas en Venezuela

“Recuerdas cuando nos íbamos a alquilar y me dijiste ’mamá vamos a ser muy feliz’, cuando me dijiste ’mamá voy a estudiar porque siempre has trabajo para mí, yo quiero chinearte, que no trabajes más, me va tocar a mí‘, acá estoy esperándote para seguir juntas como siempre mi bebé”.

Desde que Allison desapareció muchas personas conocidas y desconocidas han llegado a su casa a dejar imágenes religiosas que según doña Yendry la han acompañado en este tiempo y le han dado mucha fuerza.