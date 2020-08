Rafael Roncagliolo, excanciller peruano denuncia que EEUU compra votos en el BID

Excanciller peruano Rafael Roncagliolo. Foto: Referencia

La campaña por la elección de un extremista norteamericano como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incluye la compra de votos, denunció hoy el excanciller peruano Rafael Roncagliolo.

En un artículo publicado en el diario La República, Roncagliolo se refiere a esos virtuales sobornos entre las razones por las que 'algunos gobiernos latinoamericanos renuncian a su dignidad e intereses' al apoyar la candidatura del extremista cubano-norteamericano Mauricio Claver-Carone a la presidencia del BID.

En lo que llama 'intercambio de favores personales', menciona que se ha ofrecido la vicepresidencia del BID a un brasileño, y otras altas posiciones a los ministros de Economía de Ecuador y Jamaica.

'Otra forma de compra de votos sería la efectuada con Colombia: se le otorga un millonario crédito y el presidente Iván Duque ejerce de jefe de la campaña electoral de Claver-Carone', agrega.

A todos los países, prosigue, se les hacen similares ofertas, algo eficaz cuando todos están urgidos de créditos para recuperarse de los efectos de la Covid-19.

'Pero hay más: algunos gobiernos desertan de su condición de latinoamericanos porque se han encandilado, como el avestruz, con la gran ilusión del mundo unipolar imperecedero y el gran hermano inmortal', añade el texto, mordazmente titulado 'La sumisión del rebaño'.

"EEUU ya no son el sol rodeado de planetas"

Argumenta que esos gobiernos no se dan cuenta que hace mucho tiempo está en marcha un proceso sobre el que, ya en 1973, un primer ministro japonés dijo que 'Los Estados Unidos ya no son el sol rodeado de planetas. Son un planeta entre los otros'.

Además, Roncagliolo señala que hay países latinoamericanos que tienen relaciones exteriores, pero no Política Internacional y explica que las primeras tienen carácter administrativo y la segunda 'significa fijar metas a largo, mediano y corto plazo. Y actuar en cumplimiento de ellas'.

'Para la primera todo se reduce a un cálculo de votos, para estar, como Fouché, siempre con la mayoría ocasional. La Política Internacional, en cambio, opera en base al planeamiento estratégico y a la evaluación de escenarios a futuro', explica.

Aludiendo a su país, que no ha definido una posición sobre la elección del BID, Roncagliolo advierte que 'El silencio es otra manera de apoyar' y cita al excanciller y emblema de la diplomacia peruana, Carlos García Bedoya, quien dijo 'No actúa quien no arriesga'.