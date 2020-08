A tiros matan a una mujer luego de torturarla en Honduras

A tiros matan mujer luego de torturarla en San Pedro Sula, Honduras / Fotografía: @radiohrn

De varios disparos fue ultimada una mujer, la madrugada de ayer, en un sector de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, norte de Honduras.

El hecho criminal ocurrió en uno de los pasajes de la sampedrana colonia La Pradera, donde los vecinos manifestaron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego, a eso de las 4:00 de la madrugada. Por temor a ser heridos, los vecinos de esa zona prefirieron quedarse dentro de sus casas.

Cuando salieron de sus viviendas, los pobladores localizaron el cuerpo de la mujer que no pudieron identificar y cuyo cadáver quedó tendido en una polvorienta calle de uno de los pasajes de la citada colonia.

De la víctima solo se puedo establecer que vestía una camisa rosada, un pantalón “jean” azul y tenía un pañuelo amarillo amarrado en la cabeza.

Alrededor del ensangrentado cuerpo los agentes policiales, que llegaron a resguardar la escena del crimen, encontraron varios casquillos de bala, informó el medio local La Tribuna.

Ultiman a mujer dentro de su habitación

Otro hecho violento se registró a finales de julio en la zona norte de Honduras, donde una mujer perdió la vida a causa de heridas con arma blanca.

La acción sangrienta tuvo lugar en el bordo de la colonia Río Blanco, ubicada en el noroeste de la ciudad. La víctima está identificada con el nombre de Anahí Ordoñez, de 62 años de edad.

De acuerdo a lo revelado por el compañero de hogar de la fémina, él llegó de trabajar muy temprano a la casa. Afuera se encontraba una muchacha que le ayudaba a la occisa en su negocio de tortillas.

«Ya ratos le estoy hablando y no abre, me dijo la muchacha», mencionó el congojado hombre, quien labora como guardia de seguridad. Posteriormente, al no poder entrar por la puerta principal, logró hacerlo por la parte de atrás, encontrado el cuerpo sin vida de la mujer.