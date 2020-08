Luis Abinader asume como nuevo presidente de Rep. Dominicana

Abinader dirigirá Dominicana hasta 2024 | Foto: Twitter @Luisabinader

Este domingo tomó posesión como presidente de República Dominicana el representante del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien prometió una reforma en las policías que operan en el país así como luchar contra la corrupción y la impunidad.

El nuevo mandatario inicia su período como líder del país con las tareas de hacer frente a la pandemia provocada por la Covid-19 y en especial que la nación supere la crisis económica que deja el impacto de la enfermedad.

Abinader triunfó en los comicios generales del pasado 5 de julio y recibió este domingo la banda presidencial de manos del presidente saliente, Danilo Medina, quien no participó en el acto de juramentación en la Asamblea Nacional.

#RepúblicaDominicana / @luisabinader acaba de ser juramentado como Pdte. del país y en estos momentos da su discurso. @teleSURtv pic.twitter.com/6sPG8aMLQS — Deisy Toussaint (@deisy_telesur) August 16, 2020

El nuevo mandatario advirtió que “para que nadie se confunda” no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro.

Resaltó que el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia.

“Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, que se traduce en inseguridad. Y ambas tienen que ser combatidas sin tregua”, declaró el mandatario.

Este gobierno no será de unos contra otros. Soy el presidente de todos en una nación de ciudadanos libres e iguales que tienen como objetivo histórico proteger y reconstruir nuestro país. #EstamosCambiando — Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2020

Abinader anunció una reforma policial que promueva cambios en la cultura institucional que impulse la profesionalización de los servicios que los agentes deben ofrecer a la ciudadanía ante la inseguridad que afecta al país.

Al pronunciar su primer discurso como presidente de la República ante la Asamblea Nacional dijo que “Sin ley no hay seguridad, sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Y el que tenga la tentación de sacrificar alguno de estos valores para preservar otro, los perderá todos”.

En su cuenta de Twitter, el mandatario expresó que asume esta investidura como "primer servidor" de los dominicanos y dominicanas y "con el compromiso de que este gobierno sea recordado como el que comenzó un nuevo tiempo de cambio, unidad, y verdadero desarrollo económico y social".

Minutos antes, Abinader había estuvo en el Congreso Nacional. Dijo que posee un sentimiento de humildad y respeto ante la responsabilidad que le fue delegada.

Al traspaso de mando presidencial, estuvo como invitado especial el Secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, entre otras personalidades.

El presidente recibe una nación que además de tener en estos momentos 86.309 infectados con la Covid-19 y 1.453 fallecidos, atraviesa una situación económica en la cual se le unen altos endeudamientos, estrechez fiscal, disminución considerable de los ingresos, recaudación tributaria en el suelo y aumento del desempleo.