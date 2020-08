Condenan a hombre que degolló a su sobrino en Santa Ana, El Salvador

Pablo Gilberto Martínez fue condenado a 30 años de cárcel por homicidio agravado / Fotografía: @SeguridadSV

El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, El Salvador condenó a 30 años de cárcel a Pablo Gilberto Martínez Vázquez, por el homicidio agravado de su sobrino de nueve años de edad.

El menor fue asesinado con arma blanca el pasado 23 de agosto de 2019, en el caserío Boca de la Montaña, en la localidad Casas de Tejas, del municipio de Candelaria de la Frontera, en el departamento salvadoreño de Santa Ana.

Martínez Vázquez, cortó el cuello de su sobrino, identificado como José Julián Martínez Trinidad, de nueve años, estudiante de segundo grado en el centro escolar de Casas de Tejas.

El hombre tenía problemas con el alcohol y la droga. Se presume que habría estado bajo el efecto de las drogas cuando un viernes en la noche se llevó al niño a un predio baldío y allí le ocasionó una herida profunda en el cuello.

Sin embargo, en ese entonces, la Policía Nacional Civil (PNC) también capturó a José Antonio Cruz, de 65 años de edad, por sospecha de ser el autor intelectual del hecho.

"Lo maté porque me iba a dar 500 dólares y no me los pagó"

Pablo confesó en un primer momento que asesinó a su sobrino porque: "Me dijo que me iba a dar 500 dólares [...] y no me los pagó".

30 años de cárcel para Pablo Gilberto Martínez Vásquez, por el Homicidio Agravado de un menor de 9 años, ocurrido en Santa Ana, hace un año.



La vista pública del segundo imputado queda pendiente de programación debido a la emergencia por #COVID19. pic.twitter.com/vQdKOrS3Db — Raúl Melara (@MelaraRaul) August 12, 2020

De acuerdo con el fiscal Raúl Melara, la vista pública de José Antonio Cruz queda pendiente de programación debido a la emergencia por COVID-19, informó el medio local La Prensa Gráfica.