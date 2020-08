Ministerio de Salud alerta sobre rebrote de la coronavirus en Cuba

En las últimas 24 horas, Cuba reportó 59 personas infectadas con el COVID-19. Foto / Telenorte

El ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal alertó este sábado en rueda de prensa que se reporta un rebrote de coronavirus en Cuba.

A su vez, anunció que, debido a esta situación sanitaria, La Habana (capital) retorna a la fase de transmisión autóctona limitada de la Covid-19.

El retroceso en la evolución del coronavirus en La Habana y Artemisa llevaron a un repunte del coronavirus en Cuba en las últimas dos semanas.

|Información diaria|

Se confirmaron 59 nuevos casos de #COVID19, para un acumulado de 2 888 en #Cuba



356 positivos activos

349 con evolución clínica estable

7 pacientes en estado grave

88 fallecidos

2 442 altas

2 evacuadoshttps://t.co/5TAhOsnvOS pic.twitter.com/31YjNyHD4Z — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) August 8, 2020

"Hay que entender que este virus está entre nosotros, es muy contagioso y la mayor parte de la población es susceptible a contraerlo. No distingue edad", dijo el alto funcionario.

Portal comunicó también que, además de la capital del mencionado país, se presentan rebrotes de coronavirus en las provincias de Artemisa y Villa Clara. Esta última había pasado a la fase tres.

Por otra parte, el viernes pasado en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo encabezada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se anunció que solo en La Habana se acumulan 165 casos positivos a la Covid-19.

En la cita, Díaz-Canel alertó que “puede diseñarse la mejor de las plataformas de enfrentamiento, pero como esto solo se hace realidad con la participación del pueblo, si casi su totalidad no actúa de manera disciplinada, todo ese trabajo se echa por tierra”.

“Que los datos preocupen a todos o a la mayoría demuestra que la gente no está inerte, no está acomodada, no está satisfecha y por lo tanto hay voluntad de enfrentar cualquier cosa que pueda hacernos retroceder”, señaló además el mandatario cubano.

Al mismo tiempo, Díaz-Canel destacó este sábado desde su cuenta oficial de Twitter que “pensar que se pueden cometer indisciplinas y negligencias de todo tipo, porque en Cuba se ha logrado ganar la pelea a la muerte, es un pensamiento irresponsable y totalmente egoísta”.

59 nuevos contagios

Por su parte, el Ministerio de Salud cubano comunicó este sábado en su último informe un total de 2.888 casos positivos a la Covid-19, de los cuales 59 se reportaron en las últimas 24 horas. De estos 2.888 contagiados, 2.442 han recibido el alta hospitalaria, quedando 446 casos activos al Covid-19.

La mencionada institución sanitaria de la isla caribeña informó además que la Covid-19 no causó ninguna defunción, lográndose así la cuarta jornada sin fallecimientos provocados por esta enfermedad, informó teleSUR