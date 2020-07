Cuba pone bajo cuarentena a centro urbano de Bauta por coronavirus

Una trabajadora de la salud toma la temperatura a visitantes de un hotel en Cuba / Fotografía: EFE

El Gobierno cubano indicó la cuarentena en el centro urbano de Bauta, una población de la provincia Artemisa, ubicada al oeste de La Habana, luego que hasta el martes se diagnosticaran 13 casos de coronavirus.

La decisión se toma en medio de la desescalada que vive el país, que ya tiene a 13 provincias (de 15) en fase 3 de la transición hacia la denominada "nueva normalidad", y hay 12 territorios que hace más de tres semanas no confirman nuevos contagios. No obstante, en Bauta no se diagnosticaron nuevos casos para la jornada del miércoles.

Al abrirse este nuevo evento de transmisión local se adoptan medidas de restricción que incluyen la prohibición de entrada y salida en el territorio con un universo de cerca de 28.000 habitantes, pero que tiene una cercanía con La Habana que hace a las autoridades tomar medidas que eviten una transmisión hacia la capital del país.

El modelo cubano de contención y mitigación del coronavirus incluye las restricciones anteriores, el rastreo de las cadenas y la realización masiva de exámenes PCR a todos los contactos directos e indirectos, con lo cual en la última jornada se realizaron 3002 pruebas de biología molecular, con énfasis en La Habana y Artemisa, por ser los lugares con brotes activos.

Estadísticas recientes

En su tradicional conferencia de prensa, el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), doctor Francisco Durán reportó que al cierre de este miércoles se diagnosticaron cuatro nuevos casos de coronavirus, para un acumulado en el país de 2.466 desde marzo pasado y se otorgaron 13 altas médicas.

Los números de la jornada muestran que el país mantiene apenas 38 casos activos, de los cuales uno muestra un estado crítico en una sala de cuidados intensivos y, por undécimo día consecutivo no se reportan fallecidos a causa del coronavirus.

La proporción entre fallecidos y contagiados con la enfermedad sitúa a Cuba en el lugar 21 (de 35) en la región de las Américas, por su letalidad del 3,5 por ciento; producto, entre otros factores, de la aplicación de protocolos cubanos de tratamiento, infomó Telesur.