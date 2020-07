Indignación en Puerto Rico, luego que Donald Trump pretendió venderla

Puerto Rico, Estado Libre Asociado a EE.UU. desde 1952, aunque carente de poderes soberanos / Fotografía: Voz de América

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió este domingo respeto para Puerto Rico, después de que la exsecretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Elaine Duke, revelara que el presidente Donald Trump, preguntó en 2017 si la Isla podía venderse.

"Muchas veces me preguntan si no me preocupa que Trump siga siendo presidente y yo sea gobernadora pues dicen 'ustedes no tienen una buena relación'. Di a respetar a Puerto Rico y lo daré a respetar siempre frente al que sea, aquí o allá", señaló Cruz a través de su cuenta en Twitter.

"Pero la pregunta debe ser cómo Wanda Vazquez -gobernadora de Puerto Rico- y Jennifer Gonzalez -representante de la isla ante el Congreso en Washington- siguen apoyándolo -a Trump- después de tanta falta de respeto a los nuestros. ¡Dar a respetar a nuestra gente no es cuestión de ideología, es cuestión de dignidad propia!", sostuvo Cruz.

La alcaldesa es una de tres aspirantes por la candidatura del opositor Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación de Puerto Rico, de cara a las elecciones generales de la isla que se celebrarán el próximo noviembre.

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EEUU), Elaine Duke, reveló que el presidente estadounidense, Donald Trump, veía a Puerto Rico como un activo y consideró venderlo después de ser azotado por el huracán María en 2017.

En una entrevista para el diario The New York Time, Duke indicó que "las ideas iniciales" de Trump "eran más las de un hombre de negocios"; por lo que cuando ocurrió el desastre en Puerto Rico, lo primero que preguntó el mandatario estadounidense fue "¿si se puede vender la isla".

"¿Podemos subcontratar la electricidad? ¿Podemos vender la isla? ¿Saben, o deshacernos de ese activo?", supuestamente dijo Trump, de acuerdo con la entrevista publicada por el diario.

No obstante, Duke señaló que estas acciones nunca fueron consideradas por las autoridades que estaban debatiendo la situación de Puerto Rico.

En este sentido, el exgobernante Acevedo Vilá denunció el sábado que Trump indagó sobre la posibilidad de vender Puerto Rico como si fuera un activo de unos de sus “negocios turbios”.

Por ello, reclamó a la comisionada Jenniffer González Colón, presidenta del Partido Republicano de EE.UU. en Puerto Rico, que retire de manera inmediata su apoyo a Trump.

“Todo Puerto Rico ha visto con gran indignación la manera en la que el actual presidente republicano se refiere a Puerto Rico y la comisionada parece que no tiene capacidad de indignarse ante tantos insultos”, indicó.

Estragos del huracán María

El huracán María, registrado en 2017, dejó un saldo de 2.982 fallecidos y daños estructurales por los montos de 90.000 millones de dólares.

De igual forma, el desastre natural dejó a toda la isla sin servicio eléctrico, debido a que se destruyó la red eléctrica en un 100%, informó Telesur.