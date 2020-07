Jeanine Áñez es "asintomática" a coronavirus, dice su médico

La mandataria derechista de 53 años, que además es candidata en los comicios del 6 de septiembre, "se encuentra estable". Foto / ADN Cuba

La Paz, Bolivia | AFP | La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, que dio positivo a la prueba de coronavirus el jueves, es una paciente "absolutamente asintomática", dijo este viernes su médico personal.

La mandataria derechista de 53 años, que además es candidata en los comicios del 6 de septiembre, "se encuentra estable", aislada en la residencia presidencial y "es absolutamente asintomática, no tiene ningún síntoma que se relacione con el coronavirus", dijo el médico neumólogo Andrei Miranda a la televisora Cadena A.

"Al estar en contacto con personas que han dado covid positivo, (Áñez) se hizo una prueba para determinar si era o no portadora del virus, dando un resultado positivo", explicó el especialista al día siguiente de que la presidenta anunciara que tenía coronavirus.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Este es el segundo caso de un presidente sudamericano con coronavirus, después de que el brasileño Jair Bolsonaro anunciara el martes que dio positivo a la covid-19.

En Venezuela, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunció el jueves que contrajo el virus.

Miembros de gabinete contagiados

Tres miembros del gabinete de Áñez, entre ellos los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Salud, Eidy Roca, habían anunciado en días recientes que estaban también contagiados.

Áñez dijo el jueves en un video publicado en su cuenta de Twitter que se sometió al examen de covid-19 debido a los múltiples casos positivos entre sus colaboradores.

"Me hice la prueba y también he dado positivo", dijo Áñez en ese mensaje. "Voy a estar en cuarentena durante unos catorce días hasta que me haga una nueva prueba", agregó.

Otros miembros del gobierno, como dos viceministros de Salud, y el presidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aporte, también dieron positivo.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, reportó este viernes a la red de televisión Uno que Áñez "se ha levantado muy temprano". "Su mensaje es de que está estable", agregó.

Bolivia, de 11 millones de habitantes, acumula 44.113 contagiados y 1.638 fallecidos.