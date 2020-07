Presidente Martín Vizcarra convoca a elecciones en Perú para abril de 2021

Presidente de Perú, Martín Vizcarra / Fotografía: @presidenciaperu

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó elecciones generales en el país sudamericano para el 11 de abril de 2021.

En esos comicios se elegirá al nuevo presidente, vicepresidentes y congresistas de Perú, para el período gubernamental 2021-2026.

"Sigamos trabajando para fortalecer la democracia de nuestro país", escribió el mandatario en un mensaje en Twitter, cuya publicación acompañó con la imagen del decreto supremo, firmado por él, en el que convoca la cita electoral.

En su mensaje en la red social, además, Vizcarra hace referencia a que con esta convocatoria cumple su "palabra y compromiso con el Perú" de que en julio del próximo año dejará el Palacio de Gobierno, cuestión que ratificó en una declaración pública para dar a conocer su decisión.

Cumpliendo mi palabra y compromiso con el Perú, convoco a elecciones generales para elegir a nuestro próximo presidente, vicepresidentes y congresistas para el periodo 2021-2026. Sigamos trabajando para fortalecer la democracia de nuestro país. #ElPerúPrimero pic.twitter.com/GVzk6jBh0N — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) July 8, 2020

"Hace varias elecciones se han respetado las mismas. Hace mucho tiempo que en nuestro país ya terminaron los sobre saltos de si habría o no continuidad democrática. Incluso, desde que yo asumí la Presidencia del Perú, por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, yo me comprometí a culminar su mandato, a poner todo mi esfuerzo", dijo.

Enfatizó que la convocatoria está dentro del plazo previsto en la normativa local, "que señala que esto se tiene que hacer con un mínimo de 270 días antes de las elecciones".

Breve mandato legislativo

De acuerdo con la convocatoria de Vizcarra, el Congreso será renovado apenas un año y tres meses tras los últimos comicios.

En enero pasado, hubo elecciones legislativas extraordinarias en este país sudamericano, donde se eligieron a los 130 legisladores que componen el Parlamento.

Los comicios se realizaron luego que el 30 de septiembre de 2019, el mandatario disolviera el Congreso, luego que los congresistas denegaran una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, con el objetivo de revisar el mecanismo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En su breve mensaje de este miércoles, Vizcarra pidió a los legisladores trabajar "juntos" para resolver algunos asuntos pendientes en los nueve meses que quedan antes de los comicios.

"Señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y la reforma de sistema de justicia. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Hagámoslo bien, no por ustedes, no por nosotros, sino por el Perú [...] Hagamos los cambios no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", informó RT.