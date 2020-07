Taxistas salen a las calles en protesta para exigir bono en efectivo

Taxistas salen a las calles para exigir bono en efectivo en Honduras / Fotografía: @radioamericahn

Los conductores de taxi y sus dirigentes, salieron nuevamente este miércoles a las calles, a inmediaciones de la colonia La Laguna de Comayagüela al norte de la capital donde están protestando para exigir que el bono se les pague en efectivo.

El presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish), Víctor Aguilar, manifestó que “los compañeros lo decidieron, como siempre he dicho yo, a nivel nacional, los compañeros lo decidieron, pues, ellos están molestos porque el bono realmente tenía que ser en efectivo, la negociación que se hizo con el ministro de Trabajo, Carlos Madero, con la comisionada Pyubani Williams, con Rafael Ruiz, con el viceministro Luis Suazo, fue en efectivo y de remate cuña, como decimos nosotros, una bolsa solidaria semanal, esa fue la negociación, la bolsa solidaria no sé si la dio, ahí la andamos nosotros”.

Comentó que «ayer nos dieron dos mil 500 bolsas solidarias y hoy les acreditan un bono para que vayan a comprar a supermercados, eso no tiene lógica.

“Si hay una bolsa solidaria, ir a comprar más comida al supermercado, cuando los compañeros deben casa, deben luz, deben agua, deben internet, imagínese estos chabacanes, estos mendigos y con garrote que están pidiendo internet”, manifestó.

Sin recursos básicos

Según Aguilar tienen 115 días de no tener internet, y ahora las tareas a los niños, a los estudiantes por ese medio se las están mandando, entonces es una obligación, porque desde el principio de año compran los útiles escolares, y no es posible que se pierda todo eso.

A esta hora de la mañana taxistas realizan una protesta exigiendo el pago del bono en efectivo y que se elimine el pago de la matrícula vehicular.

Por otro lado, «tenemos 115 días de no trabajar, ahora toca pagar la matrícula vehicular, que es por el uso de las calles y las vías de comunicación, eso no es justo».

Al mismo tiempo piden a los diputados que le den solución a la noción de no pagar matricula y que salga a favor del transporte de taxis.

#AztecaNoticiasHN Taxistas realizan paro en diferentes puntos del país, exigen bono en efectivo.

#AztecaNoticiasHN Taxistas realizan paro en diferentes puntos del país, exigen bono en efectivo.

"ya no aguantamos que no cumplan con las promesas que se nos hace por parte del gobierno, no queremos bono electrónico, nosotros llegamos a un acuerdo que el bono iba a ser en efectivo”, reiteró.

Detalló que el plantón de taxistas está en Villanueva, salida al sur, Talanga, Olanchito, La Ceiba, Catacamas, Juticalpa, Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, Comayagua, Marcala, Siguatepeque, entre otras zonas, informó latribuna.