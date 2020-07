Graban explosión de tanque de combustible que dejó varios muertos en Colombia

El accidente se registró en Pueblo Viejo, departamento de Magdalena, Colombia / Fotografía: @Noti__Tarde

En video quedó captado el momento de la explosión que provocó la muerte de siete personas y al menos 50 resultaron heridas cuando estaban robando combustible de un camión cisterna que se accidentó en Colombia.

El accidente se registró en Pueblo Viejo, departamento de Magdalena, Colombia y en las redes sociales ya circulan las impactantes imágenes del hecho.

El clip en mención muestra a decenas de personas cerca del camión con botes y demás recipientes para poder robar combustible cuando de repente se observa que toma fuego, alcanzando a quienes se encontraban cerca del camión.

Mucha FORTALEZA para todos ellos y sin duda alguna agradecer a DIOS por que no fueron mas muertos, es un DOLOR que esta sintiendo todo el MAGDALENA y mucho mas en este tiempo de pandemia🙏🏽😥#Tasajera pic.twitter.com/28KJOd9VZ6 — No Mas Accidentes (@NomasAccidente) July 6, 2020

En otro de los clip se observa a decenas de personas alarmadas por lo sucedido mientras trasladan a los hombres que lograron sobrevivir, con el cuerpo totalmente quemado, informó El Colombiano.

"Cuerpos irreconocibles"

🔞 Mortal explosión de un camión que transportaba gasolina en Colombia https://t.co/PFmts4ZoXT pic.twitter.com/ckysbk6O11 — RT en Español (@ActualidadRT) July 6, 2020

El alcalde de Puebloviejo, Fabián Obispo Borja, quien se acercó al lugar, dijo que el número de heridos podría superar los 50. Muchos fueron trasladados, en camionetas, ambulancias y otro tipo de vehículos, a la Policlínica Ciénaga y el Hospital San Cristobal, cercanos al sitio del siniestro.

"Es una trágica situación que está atravesando el municipio de Puebloviejo. Le pedimos y le rogamos a Dios que pueda cuidar la vida de nuestra población", enfatizó el burgomaestre, en un video grabado desde el lugar.

En video quedó registrado los minutos antes que estallara el camión cisterna que dejó siete muertos en la vía Ciénaga - Barranquilla https://t.co/aiiaDdrHzj #MañanasBLU pic.twitter.com/0F0pGLEMGq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 6, 2020

Fred Jiménez, un gestor social del pueblo, dijo a la prensa que "los cuerpos están irreconocibles, no se sabe quién es quién. No se les ve nada, no sabemos quiénes son los que quedaron ahí".