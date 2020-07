Condenan asesinato de periodista y camarógrafo en La Ceiba, Honduras

El comisionado nacional de derechos humanos en Honduras exhortó a las autoridades poner a los responsables a la orden de los Tribunales / Fotografía: @radioamericahn

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, condenó el asesinato del periodista hondureño Germán Vallecillo y el camarógrafo Jorge Posas, quienes fueron víctimas de un atentado mortal en la ciudad de La Ceiba.

Rodríguez pidió a las autoridades de investigación que den con el paradero de los criminales y que el caso "no quede en la impunidad".

Agregó que "el llamado es para el mismo Estado, no se puede seguir asesinando periodistas en Honduras, que en la mayoría de los casos no han sido investigados".

El Colegio de Periodistas lamenta pronfundamente el asesinato del periodista German Vallecillo Jr y su camarógrafo Jorge Posas y exigimos una profunda y amplia investigación que lleve ante la justicia a los responsables. Nos solidarizamos con su padre German Vallecillo. pic.twitter.com/DqN4eNHldz — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 1, 2020

Por otra parte, el comisionado nacional de derechos humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, condenó la muerte de los comunicadores sociales, al tiempo que exhortó a las autoridades poner a los responsables a la orden de los Tribunales "para que el crimen no se sume a la larga lista de impunidad de asesinatos contra personas vinculadas a los medios de comunicación".

Mi solidaridad y sentido pésame a los familiares del colega #GermanVallecilloJr Q.D.D.G y su camarógrafo #JorgePosas Q.D.D.G. asesinados esta mañana por delincuentes en La Ceiba! Con la pérdida irreparable de sus vidas, también muere la libertad de prensa en #Honduras pic.twitter.com/BxD81Pto5g — Jonathan Vallecillo (@JonVallecillo) July 1, 2020

Agregó que "la impunidad genera más criminalidad. El hecho de saber que el delito no tiene sanción, no tiene castigo, no tiene control, sino que sólo beneficio, permite que se continúe infringiendo la ley".

El hecho

El periodista Germán Vallecillo Jr., de 41 años, y su camarógrafo, Jorge Posas, de 27, fueron asesinados cuando circulaban en su vehículo por La Ceiba, en el departamento de Atlántida, en el norte de Honduras. La Policía ya ha detenido a dos sospechosos.

"TE LO CUENTO": Este fue el último video que subió el comunicador Germán Vallecillo Jr. minutos antes de ser asesinado en La Ceiba, junto a su camarógrafo Jorge Posas.

Vallecillo se encontraba de cumpleaños este día y estaba recibiendo múltiples felicitaciones. pic.twitter.com/8b0kWfXB65 — Hondudiario.com (@hondudiario) July 1, 2020

Los dos hombres fueron disparados por al menos dos desconocidos, que fueron captados por cámaras de videovigilancia, en las cercanías de una escuela infantil de la residencial El Naranjal. Tras efectuar los disparos, los individuos, que habían estado esperando el paso del vehículo, huyeron del lugar.

El trágico suceso tuvo lugar el día del cumpleaños de Vallecillo Jr., hijo del también conocido periodista Germán Vallecillo, con quien iba a reunirse para almorzar y celebrar su aniversario. "El propio día de su cumpleaños me asesinan a mi hijo, como que lo programaron para hacerlo este día, para que se recordara todo junto", dijo el progenitor a los medios informó RT.