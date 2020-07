Plaga apocalíptica: Reportan invasión de gusanos en poblado hondureño

Los gusanos han logrado en pocos días acabar con plantaciones completas / Imagen ilustrativa: Pixabay

DANLÍ, El Paraíso. Cultivos de maíz, caña y pasto para ganado fueron invadidos por el gusano barrenador, que amenaza con acabar con el 100 por ciento de la producción que a su paso encuentran, sin embargo, son los cultivos de yuca los primeros en ser devorados.

Como si fuera una plaga apocalíptica, los pobladores de Las Flores de Santa María en el valle de Jamastrán, Honduras, caminan sobre los gusanos.

Los gusanos han logrado en pocos días acabar con plantaciones completas, lo que aflige a los pobladores.

Un invierno favorable ha sido en vano para los productores de esta zona, pues la plaga acabó con las esperanzas de recuperar su pequeña economía o de almacenar alimento para los próximos meses.

Plaga destructiva

Santos Canales, un pequeño productor de la zona, explicó que por gracia de Dios el maíz no ha sido devorado, sin embargo, la amenaza es latente al no poder encontrar hasta ahora un insecticida que los controle.

«Hace varios años no mirábamos una plaga tan destructiva, en una noche acabaron con un cultivo de yuca; gracias a Dios no ha llegado al maíz, pero el zacate ha sido consumido y corremos el riesgo de no tener cómo alimentar ganado».

Agregó que los productores «hemos gastado los pocos ahorros en medicina para controlar esta plaga y todo esfuerzo ha sido en vano, necesitamos ayuda para poder rescatar nuestro único sustento», informó el medio local hondureño La Tribuna.