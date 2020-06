Repunte de contagios por coronavirus no para en Costa Rica: Suma 169 casos

Daniel Salas, ministro de salud de Costa Rica / Fotografía: Casa Presidencial

Las estadísticas del Ministerio de Salud de Costa Rica revelan que 1.968 costarricenses y 716 extranjeros salieron positivos con el coronavirus COVID-19, por lo que la cifra acumulada de contagios en el país es de 2.684 infectados.

A este jueves 25 de junio se reportan 169 nuevos enfermos con edades entre los 0 y los 94 años. Es importante recordar que 1.457 ya reciben atención por portar el mortal virus y que 1.227 ya cuentan con el estatus de recuperados.

Daniel Salas, ministro de salud, manifestó que 29 personas permanecen hospitalizadas, seis de ellas en unidades de cuidados intensivos y su rango de edad va de los 43 a los 78 años.

Al 25 de junio se registran 169 nuevos casos de COVID-19, para un total de 2684 casos confirmados en Costa Rica. Se registran 1227 personas recuperadas, se han descartado 26.331 personas y se han procesado un total de 37.645 muestras.



+ info https://t.co/WB6Pyv1Z2s pic.twitter.com/Rw9qo82vbc — Ministerio de Salud de Costa Rica (@msaludcr) June 25, 2020

Mientras que los fallecidos se mantienen en 12, tres mujeres y 9 hombres con 26 y 27 años.

"Gracias por cuidarse ustedes mismos porque esto es cuidarnos todos y todas, y a pesar de que es un momento preocupante el mensaje es mantenernos con las medidas que hemos venido indicando y si tenemos que salir a un lugar público no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos, no saludarnos de beso y no tocarnos la cara y respetar la burbuja social", expresó el jerarca.

Alerta Naranja

Se agrega a la alerta naranja el distrito de San Rafael en el municipio de Guatuso (Alajuela), con restricción vehicular diferenciada y regulación especial de establecimientos a partir de la medianoche, informó DIARIO EXTRA.