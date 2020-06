Presidente de Cuba califica de cínica e inmoral la política de Estados Unidos

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez / Fotografía: Comité Internacional Lula Livre

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó este miércoles de cínica e inmoral la política del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) hacia su país, mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Las declaraciones del mandatario cubano se fundamentan en las revelaciones del libro escrito por el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca, en español).

El texto evidencia que el enfoque hacia el tratamiento del tema Cuba está vinculado estrechamente a Venezuela, una visión política que promovió el propio Bolton cuando formó parte de la Administración Trump.

Cuba en el libro de Bolton: revela cuán cínica e inmoral es la política del imperio. #Cuba y #Venezuela no necesitan leerlo para dar fe. Nuestras naciones son castigadas cruel y cotidianamente, pero han sabido resistir y vencer #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/HPj0P2Apgc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 24, 2020

Por su parte, el líder cubano asegura que a pesar de que Cuba y Venezuela “son castigadas cruel y cotidianamente” por parte del Gobierno de los EE.UU., ambas naciones “han sabido resistir y vencer”.

“Nuevas amenazas y oportunidades estaban apareciendo de manera rápida y ocho años de Barack Obama significaban que había mucho que reparar”, señala Bolton en sus memorias al hacer alusión al tema Cuba dentro de la política exterior estadounidense en la administración precedente.

Obsesión con Cuba, Venezuela y Nicaragua

La mayor de las Antillas, junto a países como Venezuela y Nicaragua suelen ser calificadas por el exasesor como “amenazas” a la seguridad nacional de EE.UU., al tiempo que afirma estar “muy agradecido por el considerable apoyo que tuvo entre (…) los cubanoamericanos y los venezolanoamericanos” en su carrera política.

Según el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, el Min. de Asuntos Exteriores del Reino Unido estaba feliz de cooperar con EEUU para presionar a Venezuela congelando nuestros depósitos de oro en el Banco de Inglaterra. Siguen surgiendo pruebas del robo ilegal contra Venezuela. pic.twitter.com/9w4SYl4dLx — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 20, 2020

En esencia, fue respaldado desde ese momento por la extrema derecha cubanoamericana, quienes ya se habían convertido en fuertes acreedores de Trump. También Bolton tenía su deuda con este sector, aunque su odio contra Cuba obedecía a razones ideológicas más profundas independientemente de sus nexos con la ultraderecha de Miami.

Bolton revela también que el senador republicano, Marco Rubio, fue una de las personas más influyentes para su designación en la cartera de Seguridad, puesto que su presencia en el Gobierno de Trump le garantizaba estar cerca de las decisiones hacia Cuba y Venezuela.

Por otra parte, “miembros de las comunidades cubanoamericana y venezolanoamericana en la Florida”, según Bolton, participaron de debates convocados por el presidente estadounidense tras sus fracasados intentos de derrocar el Gobierno de Caracas.

El "nuevo libro" lo utiliza #Bolton para repetir sus viejas mentiras sobre #Cuba y #Venezuela tratando justificar responsabilidad ante el fracaso de política criminal hacia la región #AmericaLatina aún en vigor. https://t.co/VZxRhRmvpB — Johana Tablada de la Torre (@JohanaTablada) June 24, 2020

En el libro se autor explica que Trump en una reunión celebrada el 15 de agosto del 2018 solicitó propuestas de acciones militares contra Venezuela, de lo que Bolton trató de persuadirlo, especialmente, por a la oposición del Congreso de EE.UU. a esa variante.

El exasesor de Seguridad Nacional subraya que desde ese momento decidió enfocarse con mayor fuerza en Venezuela pero con un alcance regional donde Cuba y Nicaragua también fueran objetos de medidas coercitivas y unilaterales.

El arresto del diputado opositor venezolano, Juan Guaidó, a inicios de 2019 por desviaron fondos del Estado y otros delitos de corrupción, fue el punto de giro para “evaluar pasos que deberíamos adoptar de inmediato contra el régimen de Maduro y también contra Cuba y Nicaragua”, declara Bolton.

“¿Por qué no ir contra los tres a la misma vez? Las sanciones petroleras eran una opción natural, pero ¿por qué no declarar a Venezuela un país patrocinador del terrorismo, algo que sugerí por primera vez en octubre de 2018, y también retornar a Cuba a la lista que Obama había removido?”. añade.

Haciendo referencia a Trump y su postura ante Cuba, Bolton explica que el presidente era “consistente con su amenaza pública de un bloqueo total y completo contra Cuba a partir de los envíos de petróleo entre Venezuela y Cuba, Trump también reiteradamente solicitó al Departamento de Defensa opciones concretas de cómo parar esos envíos, incluyendo la interdicción”, informó Telesur.