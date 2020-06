Nicolás Maduro reitera que habrá elecciones en Venezuela

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Fotografía: @CancilleriaVE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles que el 2020 será un año de elecciones en el país caribeño, por lo que “estamos listos para con votos imponer la voluntad popular".

El anuncio fue realizado desde el Panteón Nacional, en medio del acto conmemorativo por el aniversario 199 de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano.

El nuevo CNE se ha instalado y va haber una nueva convocatoria de elecciones parlamentarias. Venezuela tiene que dirimir sus diferencias políticas, ideológicas por un solo camino, el camino electoral, dijo el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/aHC4x5RT33 — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 24, 2020

"En Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo de Venezuela, a través de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas”, enfatizó el mandatario.

El calendario electoral comprende la elección popular y democrática de la Asamblea Nacional, y luego “vendrá el año 2021, en el que iremos a votar otra vez para renovar a gobernadores y gobernadoras”, añadió el presidente venezolano.

Así mismo, el dignatario recordó que “para 2022, el 10 de enero, se abrirá, el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo”.

“Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida”, aclaró.

#LoDijo el Pdte. @NicolasMaduro "En Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo de Venezuela, a través de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas” pic.twitter.com/SDqso13pNb — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 24, 2020

El dignatario recalcó que “la única forma de salir de aquí es que el pueblo decida con su voto si me quedo o me voy. Yo acataré feliz, acataré democráticamente lo que el pueblo decida, cuándo lo decida, en su momento”.

A propósito de las elecciones, el líder venezolano señalo que “son las batallas de este tiempo, son las batallas políticas, morales, constitucionales, al lado de la batalla económica contra las sanciones criminales, la guerra criminal, al lado de las batallas educativas, culturales por la formación del pueblo, por los nuevos valores de los niños, niñas, de la juventud. Son las batallas que nos tocan hoy en el espíritu inmortal de los libertadores y las libertadoras”.

Conmemoraciones del Bicentenario de Carabobo

Por otra parte, la ocasión fue propicia para que el jefe de Estado indicara a la Comisión Presidencial, dirigida por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que a partir de este miércoles se iniciaran las labores, obras y eventos conmemorativos del Bicentenario de Carabobo.

El objetivo de estas acciones es convertir las celebraciones en un importante hecho cultural para que sean “el mayor estímulo a la forja y a la formación de los valores patrióticos y la admiración de nuestra historia por parte de nuestros niños”.

En ese sentido, instruyó a los titulares de Educación, Cultura y Educación Universitaria, para que organizaran el evento de modo que “nuestros niños, niñas y nuestra juventud, se involucren como nunca antes en la conmemoración viva”.

Junto al pueblo de Venezuela, el próximo 24 de junio de 2021, celebraremos en el campo de Carabobo y en las calles de Venezuela los 200 años de la gran victoria del ejército patriota, anunció el jefe de Estado y de Gobierno @NicolasMaduro pic.twitter.com/9fXr8rri6H — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 24, 2020

El presidente precisó que “habrá obras importantes que ya se han iniciado, otras que vamos a iniciar como el Monumento a Carabobo que deje marcado los 200 años, debemos sentir en nuestro ser que verdaderamente es un regalo del cielo”.

Importantes arquitectos del país y del mundo han sido convocados para los proyectos cinematográficos, arquitectónicos y obras de servicio público que se pretenden ejecutar como homenaje a la efeméride nacional.

También se editarán importantes libros que permitan conocer acerca de los procesos venezolanos de independencia y de América Latina y el Caribe, en lo que jugará un papel relevante la agenda Carabobo.

En este orden, el presidente Nicolás Maduro instó “a los ministros, ministras y altas autoridades del Estado, para que la agenda Carabobo marque todas las acciones del Estado venezolano y de la sociedad venezolana en este año que hoy comenzamos rumbo a los 200 años de esta victoria”.

Balance de la COVID-19

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó el balance diario de la Comisión Presidencial para el combate de la COVID-19 donde dio cuenta de la actualización epidemiológica del país.

En tal sentido, expresó que en las últimas 24 horas Venezuela registra 155 casos de procedencia extranjera y 24 comunitarios. Con ellos se llega a un total de 4.365.

#EnVivo🔴Vicepdta. Ejecutiva. Delcy Rodríguez anunció 179 nuevos casos de Covid_19:

🇨🇴131 Colombia,

🇵🇪 7 Perú,

🇪🇨3 Ecuador y 14 contactos con viajeros.

♦️24 casos comunitarios (11 Miranda, 8 Aragua y 5 Caracas)

Se registraron 3 nuevos fallecidos. elevando la cifra a 4.365 pic.twitter.com/4IpAcLaO1L — MIPPCI (@Mippcivzla) June 25, 2020

Rodríguez exhortó a que se active la población sobre informar el ingreso de connacionales al territorio por las trochas ilegales desde Colombia porque producto de eso la COVID-19 tiene mayor incidencia en el país.

Hasta el momento, sostuvo la funcionaria, se han realizado 1.164.315 pruebas de despistaje de la COVID-19, lo que representa 38.810 test por millón de habitantes.

Lamentablemente, la vicepresidenta informó que se cuentan tres nuevos fallecidos. De ellos, dos son productos del foco del Mercado de Las Pulgas en el estado Zulia y uno del Distrito Capital. Con esto se llega a 38 decesos.

No dejó de instar a la población a cumplir con los siete días de cuarentena radical donde "la consigna es cuidarse y quedarse en casa". También, se hizo un llamado a los trabajadores que se encuentran en primera línea de combate a la COVID-19 para los cuales el mensaje es cuidarse, informó Telesur.