Maduro reitera disposición de reunirse con Trump, sobre la base del respeto mutuo

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Fotografía: @NicolasMaduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que sostendría una reunión con su homólogo de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, teniendo como premisa el respeto mutuo.

“Así como yo me reuní con Joe Biden, conversamos largamente y de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también, en el momento que sea necesario, estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump”, expresó el mandatario.

Estas declaraciones tienen lugar tras una entrevista concedida por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) el pasado 19 de junio al sitio web de noticias e información estadounidense, Axios, en la que manifestó estar abierto a reunirse con Nicolás Maduro.

La información fue complementada por las propias revelaciones del exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, en su libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca, en español).

#ENVIDEO 🔴📹 | Declaraciones del presidente de #Venezuela🇻🇪, @NicolasMaduro, sobre su disposición para reunirse con su homólogo estadounidense @realDonaldTrump: "En el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump" pic.twitter.com/NCK5BrsSD4 — teleSUR TV (@teleSURtv) June 22, 2020

Bolton reflejó en sus memorias que Trump “decía periódicamente que quería reunirse con Maduro para resolver todos nuestros problemas con Venezuela, lo que ni Pompeo ni yo pensamos que era buena idea”.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones el Gobierno de Venezuela ha manifestado su voluntad de sostener encuentros bilaterales con Washington, así como mantener relaciones diplomáticas con el país norteño sobre la base del respeto y la igualdad entre las naciones.

Reacción de Joe Biden en plena campaña electoral

Las recientes declaraciones de Trump acerca de su disposición a dialogar con el Gobierno de Venezuela también provocaron la reacción del actual candidato por el Partido Demócrata a la Presidencia de EE.UU., para nada similares a su posición en el 2015.

Mediante su cuenta oficial en la red social Twitter, Biden afirmó que “como presidente, apoyaré al pueblo venezolano y por la democracia”, mientras calificó al presidente venezolano de “dictador”, pese a que fue electo democráticamente por la mayoría de los venezolanos en 2018.

Encuentro entre Nicolás Maduro y Joe Biden

Durante la ceremonia de investidura de Dilma Rousseff, como presidenta de Brasil, el 1 de enero de 2015, el jefe de Estado venezolano sostuvo un breve encuentro con Biden, en aquel momento, vicepresidente de Barak Obama.

La conversación se produjo luego de que el Congreso de EE.UU. aprobara la Ley que aplica medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.

“Con un pelo así yo podría ser presidente de Estados Unidos” dijo Joe Biden a Nicolás Maduro mientras las manos de ambos se fundieron en un estrechón durante su encuentro en Planalto en el año 2015. La crónica completa aquí ➡️ https://t.co/xY9cp9eiPC pic.twitter.com/Eir3zIHyrc — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 22, 2020

"Venezuela exige respeto; somos una nación libre, soberana, con orgullo patrio de ser una nación bolivariana, chavista", señaló Nicolás Maduro en una rueda de prensa en aquella oportunidad, donde detalló el clima de cordialidad suscitado, informó Telesur.