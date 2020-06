El infierno que vivió Yudi antes de morir: Femicida intentó cortarle un seno

Yudi Fernanda Pérez Uribe de 19 años / Fotografía: Twitter

Yudi Fernanda Pérez Uribe falleció luego de estar once días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Moncaleano de Neiva en Huila, Colombia.

Su cuerpo no resistió las múltiples heridas que sufrió como consecuencia de los golpes propinados por su pareja sentimental, quien la mantuvo encerrada en contra de su voluntad por tres días.

María González, amiga de Yudi Fernanda, dijo que la joven de 19 años vivió un verdadero infierno por culpa de su novio Mario Alberto Trujillo, de la misma edad.

Según dijo, Mario Alberto mantuvo a Yudi Fernanda por tres días secuestrada en un cuarto pequeño de su casa ubicada en el barrio Jorge Eliécer Gaitán. Durante ese tiempo, no le dio comida, no le dio agua y le causó graves agresiones físicas y psicológicas.

“Este monstruo la golpeó, le arrancó parte del cabello y la abusó sexualmente durante todo ese tiempo. Hasta intentó cortarle un seno. Uno de los golpes más fuertes que le dio fue en las costillas, lo cual causó que se le perforara un pulmón”, mencionó.

María González señaló que Yudi Fernanda fue trasladada al hospital el pasado martes 2 de junio, luego de que miembros de la Policía de Neiva llegaran hasta la casa de Mario Alberto tras recibir una denuncia por parte de familiares de la joven.

Para ella, los padres de Mario Alberto Trujillo son cómplices de la muerte de Yudi Fernanda, pues “cómo es posible que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando dentro de su hogar”.

“Yo no creo que ellos no tuvieran conocimiento de lo que estaba haciendo su hijo entre esas cuatro paredes, ¿por qué no la auxiliaron? ¿por qué no hicieron nada al respecto para ayudarla? Si ellos hubieran alertado a las autoridades, Yudi en estos momentos estaría viva”, manifestó.

El Hospital Universitario informó que Yudi Fernanda Pérez ingresó con trauma craneoencefálico, politraumatismos y una perforación pulmonar. Anunció que falleció el pasado sábado 13 de junio hacia las 9:00 de la noche.

Asesinan a Yudi Fernanda Pérez en Neiva.

Su "pareja" la asesinó, no murió, fue asesinada.

Los medios de comunicación deben dejar de maquillar los feminicidios y el asesinato de líderes sociales. #NiUnaMenos pic.twitter.com/vmIRu7QcHF — JUANCA (@JUANCAELBROKY) June 15, 2020

“Fueron días duros para ella y para su familia. Contó todo el tiempo con el apoyo de las enfermeras y el médico quienes fueron muy especiales con ella. Todos querían que saliera victoriosa de esta situación tan lamentable. Antes de morir, logró decirle a su mamá que quería huir con ella y escapar de ese infierno que estaba viviendo”, narró.

Mario Alberto Trujillo fue capturado ese mismo martes 2 de junio. Según la Policía de Neiva, tiene antecedentes por hurto y daño en bien ajeno. Los familiares indicaron que es consumidor de sustancias psicoactivas.

El joven fue dejado a disposición de autoridad competente para que responsa por los delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar y homicidio. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación en su contra.

Piden justicia

María González dijo que Yudi Fernanda Pérez era una joven carismática, amorosa, buena amiga, dedicada al estudio y a su familia.

“Ella amaba la lectura y le apasionaba el dibujo. Siempre tenía las mejores notas. Estudiaba en la institución Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva en la jornada de la Tarde. Era muy juiciosa en su casa y cuidaba a su hermana mientras su madre trabajaba”, contó.

Hacia las 4:00 de la tarde de este martes, los familiares Yudi y miembros de organizaciones sociales hicieron un plantón en las afueras del Palacio de Justicia de Neiva para que se resuelva pronto su caso y su muerte no quede en la impunidad.

Te puede interesar: Hallan el cadáver de una joven estudiante en el río Cauca de Colombia

Sandra Solano, coordinadora nacional de Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, expresó ​​​​​​que la idea del plantón fue pedir justicia por el caso de Yudi Fernanda y por los otros tres de violencia contra mujeres que se han presentado en Neiva durante esta época de confinamiento.

"Neiva se ha identificado por el incumplimiento de las rutas de atención para las mujeres. La impunidad ha reinado en los casos, hay mucha inoperancia y los funcionarios son insensibles con las víctimas. Existen una serie de barreras que tienen las mujeres a la hora de denunciar. Necesitamos que se haga justicia y que estos crímenes no se vuelvan a repetir", informó Noticias Caracol.