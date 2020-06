Madre desesperada por crisis económica decide regalar a su bebé en Honduras

Se trata de una vendedora ambulante de dulces / Fotografía: Pixabay

Una madre desesperada por no tener los medios para darle alimentación a su pequeña hija de cuatro meses decidió este sábado regalarla a una familia de la colonia Divino Paraíso de Comayagüela, Honduras.

Se trata de una vendedora ambulante de dulces, quien aseguró en una entrevista para el canal de televisión Hable Como Habla (HCH), que debido a la pandemia no ha podido laborar y ganar dinero para pagar el alquiler de un cuarto del que la desalojaron hace tres días y comprar alimentos para ella y la leche de la niña.

‘Yo no tenía como pagar, vivía en la terminal de buses de La Ulloa, para mí no es fácil regalarla pero no tengo que darle de comer desde hace tres días y dormimos en la calle’, dijo la mujer.

La buena voluntad de los hondureños no se hizo esperar y el medio de comunicación comenzó a recibir llamadas de personas dispuestas a ayudarle a la mujer con la donación de ropa, pañales, leche y hasta dinero en efectivo para pagar la renta de la mujer.

Sin embargo, varios ciudadanos llamaron para pedirles a los periodistas investigar más sobre la mujer quien aseguraron siempre anda pidiendo en las calles, exponiendo a la menor.

¿Otro caso?

Una televidente que dijo ser residente del Barrio Guadalupe de Tegucigalpa, aseguró que hace unos meses una mujer con las mismas características físicas y una bebé parecida en brazos, se presentó al lugar ofreciéndole a la niña, con una historia similar, señalando que la habían desalojado de su vivienda, la ciudadana agregó que por su parte le regaló ropa y dinero.

Asimismo, indicó que ante la situación de riesgo social en la que se encontraba la menor le dijo a la madre que aceptaba le dejará a la menor en su vivienda, pero la mujer reculó y se negó.

Ante la posibilidad de un posible fraude, la televidente añadió que llamaron a las autoridades del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), ahora conocido como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), quienes se hicieron cargo del caso.

La telespectadora pidió al medio de comunicación hacer una investigación con las autoridades competentes para asegurarse que no se tratara de la misma mujer, informó La Tribuna.