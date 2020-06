Rompieron cuarentena, cenaron con amigos y todo terminó en femicidio

Trascendieron detalles del femicidio de una mujer de 40 años, asesinada en Argentina / Fotografía: @ComPinamar

Trascendieron detalles escalofriantes del femicidio de la mujer de 40 años que fue asesinada tras ser atropellada por una camioneta en la localidad de Ostende, en Buenos Aires, Argentina luego de compartir una cena con amigos.

Por el caso, está detenido su esposo.

El tremendo suceso se registró este lunes a la madrugada en el cruce de Praga y avenida Chapeaurouge, en jurisdicción de la citada localidad balnearia, en el partido de Pinamar, y los investigadores determinaron que la víctima ya había denunciado a su pareja el año pasado por violencia de género y la Justicia le había ordenado una exclusión del hogar por 180 días.

El hecho

Todo comenzó cuando la víctima, identificada como María Teresa Mamani Condori, de nacionalidad boliviana, y su esposo, un constructor llamado Martín Cruz Torres (45), violaron el aislamiento social para cenar en la casa de unos amigos. La pareja se dirigió a una vivienda situada en Praga, a unas cuatro cuadras del lugar del hecho, hasta que en un momento hubo una discusión con los propietarios y la mujer se retiró sola.

Según las fuentes, minutos después Cruz Torres subió a su camioneta Chevrolet Montana y 50 metros antes de llegar a su casa embistió a Mamani Condori. El hombre descendió del vehículo y le avisó a un vecino que había una persona tirada en la calle de arena.

Los voceros añadieron que una ambulancia llegó rápidamente y el personal médico constató que la víctima había fallecido a raíz de golpes en el tórax y abdomen. En principio, los efectivos locales no pudieron identificar a la mujer ya que no tenía su documentación entre sus prendas, y además el vecino no la reconoció y su esposo se había ido del lugar.

"Después vuelve para ver lo que había pasado hasta que los médicos constataron que no había signos vitales, él se hizo el desentendido ni le dijo al vecino que la había atropellado", afirmó una fuente con acceso al expediente.

La cuadra de Ostende donde Cruz Torres atropelló y mató a su esposa durante la madrugada del lunes / INFOBAE

Ante esa situación, el personal policial hizo un relevamiento casa por casa hasta que un uno de los tres hijos de la pareja, de 24 años, confirmó a través de una foto que se trataba de su madre. Tras confirmar su identidad, los investigadores establecieron que el vehículo era del esposo, quien fue detenido como principal sospechoso de haberla atropellado.

"La hipótesis es que él la embistió con la camioneta a propósito con el fin de darle muerte", aseguró un vocero encargado de la pesquisa. Las fuentes añadieron que Mamani Condori lo había denunciado en noviembre de 2019 por "maltrato psicológico" y la Justicia ordenó un exclusión de hogar por 180 días.

Sin embargo, en el marco de esa causa la víctima quiso dar de baja la denuncia pero el Juzgado interviniente no dio lugar al pedido y mantuvo la medida, aunque igualmente volvió a convivir con Cruz Torres.

El fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en Pinamar, Departamento Judicial Dolores, indagará al acusado por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", informó el medio local Crónica.