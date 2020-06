Denuncia canciller Jorge Arreaza nueva agresión de Estados Unidos

Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza / Fotografía: Telesur

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este lunes una nueva maniobra del Gobierno de los Estados Unidos, destinada a recrudecer el bloqueo comercial y financiero que ese país mantiene contra la nación bolivariana.

Lo 1ro que hace @SecPompeo en las mañanas es anunciar otra agresión a Venezuela. OBSESIÓN CRIMINAL. Quiere que los venezolanos se queden sin gasolina, que el Estado no pueda vender petróleo para importar medicinas, tratamientos, alimentos e insumos para producir: LESA HUMANIDAD https://t.co/XZzp4ZZrai — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 2, 2020

“Lo primer que hace el secretario de Estado (Mike) Pompeo en las mañanas es anunciar otra agresión a Venezuela. Obsesión criminal. Quiere que los venezolanos se queden sin gasolina, que el Estado no pueda vender petróleo para importar medicinas, tratamientos, alimentos e insumos para producir. Lesa Humanidad”, publicó Arreaza este lunes en su cuenta de la red social Twitter.

Lista OFAC

Con sus palabras aludió a un mensaje que el secretario de Estado Pompeo posteó en la misma red social, referente a nuevas inclusiones en la Lista de Naciones Especialmente Designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés).

Se trata de las empresas Adamant Maritime Ltd., Afranav Maritime Ltd. y Sanibel Shiptrade Ltd., todas asentadas en las Islas Marshall; y Seacomber Ltd., de nacionalidad griega. Las cuatro entidades se encargaban de comercializar petróleo venezolano.

Te puede interesar: Tribunal electoral fija los comicios generales en Bolivia para septiembre

Igualmente, esta actualización de la lista incluye cuatro barcos también sujetos a medidas coercitivas unilaterales a partir de este martes. Son ellos el Athens Voyager, tanquero de bandera panameña, Chios I, tanquero de bandera de Malta, Seahero, tanquero de bandera bahamesa y Voyager I, tanquero de bandera de las Islas Marshall.

Estos buques fueron incluidos en el listado de la Ofac por transportar crudo venezolano, informó Telesur.