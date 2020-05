JusticiaParaDiana: Fiscalía de México ofrece avances del feminicidio

Me quitaron la vida en un abrir y cerrar de ojos, me hicieron 39 heridas en mis partes íntimas, abdomen, cuello y cráneo. Me dejaron semi desnuda y mi agresor rayó en mi pared las iniciales “S.F” con mi sangre. Lo digo yo, porque Diana ya no puede. #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/LZsYYr7bN4