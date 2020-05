Panamá llega a 10.267 contagios y registra 295 muertes por coronavirus

Foto: Twitter

Panamá, 22 may (EFE).- Panamá añadió 4 muertes por COVID-19 y 151 nuevos casos de la enfermedad, para un total de 295 defunciones y 10.267 contagios confirmados, informó este viernes el Ministerio de Salud panameño.



Hay 339 pacientes hospitalizados, 271 en sala general y 68 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), y en aislamiento domiciliario se encuentran 3.358, de ellos 621 en hoteles que operan provisionalmente como hospitales.

Se reportó una cantidad de 6.275 pacientes recuperados de la enfermedad en Panamá, que identificó su primer caso del nuevo coronavirus el 9 de marzo pasado.



Hasta este viernes se han efectuado un total de 55.018 pruebas de detección de contagio por COVID-19, 77 % negativas y 23 % positivas, que incluyen primeras y segundas muestras hechas para confirmar o descartar la infección.

De acuerdo con el informe oficial, en las últimas 24 horas se han realizado 1.090 nuevas pruebas.



Panamá es el país más golpeado de la región centroamericana por la pandemia de COVID-19.

"Al ser Panamá un país pequeño, los indicadores en relación a otros países con mayor densidad demográfica, no significa que tener más casos implique que las cosas se estén haciendo de forma incorrecta, sino que hemos tomado las medidas pertinentes para buscar los casos y detectar las complicaciones para actuar oportunamente", indicó la ministra de Salud, Rosario Turner.



En Panamá rige cuarentena indefinida desde el 25 de marzo, que restringe por género y a dos horas diarias la movilidad de la población.



El 13 de mayo pasado arrancó la primera de seis fases o bloques de reactivación económica del país, con ventas comerciales en línea, servicios técnicos y mecánica automotriz, y pesca artesanal.



Todavía no hay una fecha definida para el arranque del segundo bloque, que incluye construcción, industria y minería no metálica, actividades en áreas deportivas y sociales e iglesias. EFE