Fue a sacar dinero al cajero y su familia no supo nada más de ella

Familiares de una joven de 26 años se encuentran desesperados porque desde el sábado pasado desconocen el paradero de la misma, quien supuestamente había ido a sacar dinero a un cajero automático en el centro de la localidad bonaerense de Moreno, Argentina, y no volvió a su hogar según palabras de su ex marido, quien estuvo detenido por violencia de género.

Celeste, tía de Camila Tarocco (madre de dos hijos) le comentó a Crónica HD que "según el ex marido (llamado Ariel González), la acompañó a la parada de buses a las 6 de la mañana y no se sabe más nada. Nadie la vió y Camila no se conecta al Whatsapp desde las 23.40 del viernes".

Consultada sobre la situación de su ex pareja, la mujer agregó que "hace poco estuvo preso por violar la perimetral que la había puesto Camila. En esa oportunidad, fue a la casa de ella, quien llamó por teléfono, la policía lo detuvo y estuvo preso un par de meses. Tiene muchas denuncias, yo fui testigo como varias amigas de ella".

Al hablar sobre la relación entre ambos, Celeste sostuvo que "ella vive sola en Cascallares pero tenía miedo porque ya le habían robado, y le pidió a él (quien vive con las dos hijos) que se quede. Estaba por mudarse, por eso iba a buscar plata, para pagar un flete e irse a vivir con una amiga. Ella me decía que no quería volver con él, aunque le insistía con hacerlo".

Sobre cómo se enteró de la desaparición, la mujer dijo que "la amiga de ella con la que se iba a ir a vivir hizo una publicación en Facebook de que no sabía nada de ella, me mandaron una captura, llamé al 911 e hicimos la denuncia".

Al momento de la separación, Camila vestía pantalón negro y camperón marrón clarito y zapatillas rosas, mide 1,61 metros, es de tez clara, ojos verdes, tiene el pelo marrón, usa flequillo y tiene un tatuaje en el cuello. De saber algo de su paradero, la familia pide que se comuniquen al 1167346281 o al 1125042419.