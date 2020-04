Casos de coronavirus en México suben a 2 mil 439, con 125 muertos

Foto: Referencia.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de México elevó el lunes el número de casos de coronavirus en el país a 2.439, con al menos 125 muertos, e insistió en sus llamamientos a quedarse en casa, mientras que el estado norteño de Coahuila pidió usar cubrebocas en todo momento e incrementó los controles carreteros para tomar la temperatura.

Además, las autoridades de salud exhortaron a respetar a todos los trabajadores sanitarios del país, después de que en algunos puntos hubiera hostigamiento y amenazas contra médicos y enfermeras por temor a que contagiaran a otros ciudadanos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero oficial para la pandemia, dijo que fueron casos “aislados” pero “todos indignantes”, porque eran actos contra los profesionales de los que hoy en día depende toda la sociedad.

La semana pasada, en un poblado de Morelos, un estado al sur de la capital, algunos manifestantes amenazaron con quemar un hospital si recibía a pacientes con la enfermedad COVID-19, la cual es causada por el coronavirus.

López-Gatell no dijo a qué sucesos se refería, pero lanzó un contundente mensaje “de indignación y de exigencia de que esto no ocurra, es totalmente punible, sancionable y no será permitido”.

Mientras tanto, la iniciativa privada siguió insistiendo en que las medidas económicas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana para hacer frente a la crisis son incompletas.

Manuel Molano, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló una falta de conexión entre el alcance de las propuestas y la dimensión del golpe económico que México recibirá.

“El presidente no está entendiendo la magnitud de la crisis”, afirmó.

Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie. Conferencia matutina. https://t.co/i31JOMXJAa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2020

Pero pese a las críticas o las acciones de otros países, López Obrador insistió en los beneficios de sus propuestas, las cuales prevén ampliar programas sociales y reforzar las medidas de austeridad del gobierno, así como evitar ampliar la deuda pública.

Por otro lado, para echar mano de todos sus recursos sanitarios, Cuba distribuirá entre la población vulnerable gotas de un fármaco homeopático llamado Prevengho-Vir para luchar contra el impacto del COVID-19, informaron el lunes las autoridades isleñas.

La sustancia pone en mejores condiciones al cuerpo ante el virus, pero no constituye una cura, aclaró el director de Epidemiología de la isla, Francisco Durán.

“Permite incrementar las defensas del organismo ante una enfermedad determinada... no excluye las medidas de prevención. No evita el contagio”, explicó.

¡QUÉDATE EN CASA! Las palabras con las que @HLGatell estima que a finales de abril y principios de mayo es cuando tendremos el mayor pico de transmisión de #coronavirus en México pic.twitter.com/dJCUZMeaa9 — Sopitas (@sopitas) April 6, 2020

La noticia generó comentarios en las redes sociales, incluyendo la confusión de que podía significar alguna suerte de vacuna.

“Lo peor es que ya hay algunas personas mayores (como mis padres) pensando que esto los hará inmunes al COVID-19 y se molestan si tratas de hacerlos entrar en razón”, escribió una mujer de nombre Helly Raven en su cuenta de Twitter.

Durán indicó que el producto no se venderá en las farmacias, sino que se distribuirá a través de los consultorios de las familias, el primer nivel del sistema de salud _universal y gratuito_ que existen en cada cuadra.