Muere un médico infectado por coronavirus en un hospital en México

México, 1 abr (EFE).- Un brote de coronavirus en un hospital del municipio mexicano de Monclova, en el estado Coahuila (norte), se cobró la vida de un médico, confirmó este miércoles el Instituto del Seguro Social (IMSS)

Además, de acuerdo con trabajadores del hospital, actualmente se encuentran 33 enfermos y cientos de casos sospechosos por coronavirus.

En un comunicado, el IMSS dio a conocer el "lamentable fallecimiento" del médico identificado como "WRdC", ocurrido este martes en la noche.

De acuerdo con el documento, el especialista trabajaba en urgencias médicas del nosocomio y tenía 45 años de edad.

Además, detalló que "en seguimiento a los protocolos establecidos" para la atención de la COVID-19, los contactos del fallecido ya se encuentran en observación domiciliaria.

Indicó que se han reforzado las medidas de prevención para evitar la propagación de contagios en el hospital.

El IMSS destacó que da puntual seguimiento al tema y se está llevando a cabo una "investigación detallada". "Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros de este profesional de la salud de Monclova", afirmó el instituto.

Protesta de trabajadores

La muerte del especialista desembocó en una protesta de personal de salud del hospital que se niegan a trabajar hasta que las autoridades les entreguen los equipos necesarios para evitar el contagio.

Según los manifestantes, además del médico que murió, tres más se encuentran en terapia intensiva y existe un centenar de trabajadores que tienen los síntomas de la enfermedad, pero no se les han realizado los pruebas.

Entre las exigencias de los protestantes están que se les garantice el equipo de protección para todo el personal que trabaja en el hospital, además de que se contrate más personal para brindar el servicio adecuado a los pacientes.

También pidieron que se realicen pruebas a todos los casos y que se dote al hospital de camas, tomas de oxígeno, respiradores, ventiladores y camillas especiales para transportar personas infectadas.

A causa del coronavirus, el Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria, lo que implica parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del trabajo informal.

México reporta hasta ahora más de 1.200 enfermos y 29 fallecidos por la COVID-19.