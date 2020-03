Caos en El Salvador para entrega del subsidio de U$ 300 del gobierno

Fotografía: Twitter

Cientos de salvadoreños llegaron este lunes a las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) para poder retirar el subsidio de $300 ofrecido por el Gobierno por la emergencia de coronavirus.

Personas de la tercera edad y embarazadas se sumaron a las filas. En la sede del Cenade en San Salvador al menos 400 personas esperaban ingresar y no menos de 800 hacían fila, a las 07:30 de la mañana, para entrar a las oficinas en las instalaciones del centro comercial Unicentro, en el municipio de Soyapango.

[ VIDEO ] A esta hora de la mañana 500 personas aproximadamente hacen fila para ingresar a un centro comercial en Soyapango para cobrar el beneficio de los $300 ofrecido por el gobierno. Video EDH/M. Romero https://t.co/ZggiotMWpA pic.twitter.com/ZfK3p9a07u — @elsalvadorcom (@elsalvadorcom) March 30, 2020

Óscar Hernández, de 57 años, fue el primero en formarse y llegó al lugar antes de las dos de la madrugada.

“He venido para reclamar, porque no he salido en internet y espero que estando presente se solucione el problema”, dijo el hombre quien, además, luchaba por mantener su puesto. Un poco después de las seis de la mañana, una aglomeración de personas decidió no formarse en la fila, que ya recorría un kilómetro, e ingresar por la fuerza.

#ElSalvador Ingresan las primeras personas al centro comercial Unicentro Soyapango para cobrar el beneficio de los $300 otorgados por el Gobierno. Autoridades del centro comercial y la PNC tratan de poner orden en el ingreso. Video EDH/M. Romero pic.twitter.com/HEs6aLxTfS — @elsalvadorcom (@elsalvadorcom) March 30, 2020

Las autoridades dijeron que entrarían en grupos de diez personas a Unicentro y a las oficinas del Cenade en grupos de cuatro.

“Es necesario un número de teléfono, si no tienen uno consiga uno de un amigo o familiar, habrá prioridad con ancianos y embarazadas. Necesito la colaboración de ustedes”, les dijo un empleado de Cenade.

Los oficiales del CENADE pedían orden a las personas que cada vez más aglomeraban los portones del recinto. Cada vez que los agentes de la policía abrían para dejar entrara a un grupo de diez, el resto empujaban las puertas intentando ingresar.

#ElSalvador Agentes de la PNC han rociado gas pimienta sobre las personas que intentan ingresar al centro comercial Unicentro Soyapango para cobrar los $300 otorgados por el Gobierno. La situación se ha salido de control en la zona. pic.twitter.com/igWfDtCXel — @elsalvadorcom (@elsalvadorcom) March 30, 2020

Durante uno de esos intentos, un agente de la policía nacional civil roció gas pimienta sobre los pobladores y este alcanzó a varios adultos mayores e incluso a algunos niños que acompañan a sus padres en la fila.

La situación es similar en las otras sedes del Cenade a nivel nacional. En la ciudad de La Unión más de dos mil personas estaban haciendo fila.

Cierre de los Cenade

Tras ver la situación, el presidente de la República, Nayib Bukele, decidió cerrar todos los Cenade antes de que varios aún no abrían.

“Los CENADE están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio usted, su vida y la de su familia. Llegar temprano, tarde, hoy, mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya que la lista se actualizará hasta el sábado. Así que por la salud de la población, he decidido CERRARLOS”, publicó en Facebook.

Si no puede hacerlo en línea, a partir del mediodía, habilitaremos un número telefónico, gratis e ilimitado, en donde podrá hacer su reclamo sin arriesgarse saliendo de su casa.



REPITO: POR SU BIEN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO, TODOS LOS CENADE ESTÁN CERRADOS. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 30, 2020

El pasado sábado también cientos de personas llegaron a las oficinas del Cenade para aplicar al subsidio por COVID-19. Sin embargo, la respuesta de los señores encargados de vigilancia fue “abrimos hasta el lunes (hoy) a las 7:30”.

La indicación de ir a los Cenade desde el sábado, para quienes no pudieran aplicar desde la plataforma la dio el presidente de la República, Nayib Bukele, el viernes por la noche. Sin embargo eso no fue posible, ya que los centros no abrieron, informó El Diario de Hoy.