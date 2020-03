Centroamérica más unida contra el coronavirus

Foto: Referencia

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), presentó un informe sobre la situación de salud en la región con respecto al coronavirus, o COVID-19, con corte del miércoles 25 de marzo de 2020.

Estimados y respetados Presidentes y Primer Ministro de los países miembros del SICA,

A continuación, procedo a informales sobre los avances, acciones regionales que se han tomado hasta este día, miércoles 25 de marzo de 2020, así como la sistematización de información relevante para la región.

A continuación el detalle:

Del informe 10, además de incluir la información actualizada de categorías que hemos incluido en los informes anteriores, así como las acciones del día y el anuncio de las más importantes para los próximos días destaco:

-La ampliación de la información en el reporte económico

- La tabla de medidas que están aplicando Canadá, Estados Unidos, México, así como el resto de los países de Latinoamérica, incluidas las islas del Caribe.

- Además, se incluye una tabla que demuestra algunas de las acciones regionales que están implementando otros procesos y organismos de integración regional, es importante tomar en cuenta las asimetrías que existen entre los procesos que se incluyen Unión Europea, ASEAN, por mencionar algunos.

En el Plan de Contingencia por una Centroamérica unida contra el coronavirus se incluyen una serie de acciones que contribuyen al abordaje regional en el marco del SICA, es un punto de partida alentador para la región. Recordamos que el Plan tiene cinco ejes: Salud y Gestión de Riesgo, Comercio y Finanzas, Seguridad, Justicia y Migración, así como Comunicación y Cooperación

Internacional.

Cada uno con componentes que permiten a Centroamérica de forma solidaria y estratégica enfrentar este mal que sabemos cuándo llegó, pero que no podemos saber cuándo se irá, todo lo que hagamos juntos será clave para la adaptación como región.

1. Según el monitoreo regional que hemos realizado, la situación de contagio de COVID-19 por país de la región se encuentra de la siguiente manera hasta las 19:00 horas de este día.

Información consolidada de los casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en los ocho Países miembros del SICA

Información segregada de los casos confirmados de coronavirus (COVID-19) para cada uno de los Países miembros del SICA

2. Resumen de las medidas implementadas en cada uno del país miembros del SICA hasta las 18:00 Hrs. de este día. Este cuadro no es un ranking entre los Países miembros, simplemente sistematiza las acciones que cada País ha adoptado según considere conveniente:

3. Medidas implementadas en los países de Norteamérica en torno a la pandemia del COVID-19

4. Medidas implementadas en los países de Suramérica en torno a la pandemia del COVID-19

5. Medidas implementadas en los países del Caribe en torno a la pandemia del COVID-19

6. Medidas implementadas a nivel de algunas regiones/procesos o sistemas de integración en torno a la pandemia del COVID-19

Notas sobre el cuadro de Medidas implementadas a nivel de algunas regiones/procesos o sistemas de integración en torno a la pandemia del COVID-19

-Acciones incluidas en la propuesta de Plan de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación, el cual se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

-El SICA cuenta con un mecanismo ágil para el acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario, a través de la Negociación

Conjunta COMISCA.

-En la propuesta de Plan de Contingencia Regional se incluye como recomendación, un llamado a la comunidad científica regional a aunar esfuerzos que

contribuyan a soluciones ante el COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación.

7. Situación del comercio Intrarregional DUCA-F

Según el monitoreo diario realizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SICA), las operaciones intrarregionales de exportación por el número de DUCA-F contabilizan un total de 32,487 operaciones durante la semana del 16 al 22 de marzo de 2020, lo que representa una variación del -1.8% respecto al volumen de operaciones de la semana anterior.

DUCA-T

Las operaciones de tránsito internacional terrestre en CA, por país inicio, medidas por la DUCA-T contabilizan un total de 11,691 operaciones de tránsito durante la semana del 16 al 22 de marzo de 2020, lo que representa una variación del -13.3% respecto al volumen de operaciones de la semana anterior.

FYDUCA

Las transferencias entre Guatemala-Honduras, para las mercancías en régimen de libre circulación dentro de la unión aduanera entre ambos países, medidas por la FYDUCA contabilizaron un total de 635 operaciones durante la semana del 16 al 22 de marzo de 2020, lo que representa una variación del -51.7% respecto al volumen de operaciones de la semana anterior. El valor de las transferencias realizadas mediante la FYDUCA durante la semana en referencia sumó un valor USD 5,517,030.4 millones con una variación del -41.2% respecto a la semana previa.

Tipo de cambio

El tipo de cambio de compra de dólares de Estados Unidos, registrado en Costa Rica, Guatemala y Honduras a partir del 23 de marzo del 2020 observó un aumento considerable al considerarse la trayectoria de los últimos días. esto significa que las monedas locales de estos países sufrieron una depreciación. La evolución futura de las remesas, inversión extranjera directa (IED), exportaciones e importaciones será determinante para comprender y anticipar posibles presiones sobre el tipo de cambio en los países de la región en un entorno internacional que prevé efectos económicos adversos.

8. Avances y Acciones concretas:

El día de mañana se llevará a cabo la Reunión Virtual Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA frente al Coronavirus (COVID-19), donde además participarán los Titulares de los diferentes sectores que fueron participes en la elaboración del Plan de Contingencia Regional (Salud, Finanzas, Economía, Gestión de Riesgo y OCAM). El objetivo de la reunión es aprobar el Plan de Contingencia Regional, como el punto de partida para seguir avanzando en las acciones que contribuyan a hacer frente a la crisis derivada del COVID-19 en un corto, mediano y largo plazo en la región.

La SG-SICA, a través del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PROGRESAN-SICA), ha conversado con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), para poner a disposición de los países y de la población en general, una serie de materiales y orientaciones: o Orientaciones generales para una alimentación y estilos de vida saludables, que refuerce el uso de las guías alimentarias de cada país, y que al mismo tiempo tome en consideración el contexto

de la situación actual ante la pandemia del COVID-19.

Guías en apoyo a la alimentación de grupos durante esta crisis.

Manejo de los servicios de alimentación institucional, como son los lugares de aislamiento, cuarentena u hospitales, que promuevan también condiciones para brindar una alimentación adecuada y que cumplan con todos los lineamientos para la inocuidad de alimentos, y cuidados con el personal que trabaja en estos servicios.

Equipo técnico de laboratorio de la Secretaría Ejecutiva de COMISCA, realizó revisión y análisis de especificaciones técnicas de pruebas de laboratorio que será donado por el BCIE en apoyo a la respuesta ante la pandemia de la COVID-19 en la región SICA.

Los países miembros SICA, continúan profundizando las decisiones de los Presidentes en la reunión virtual del 12 de marzo, para fortalecer la coordinación y la cooperación frente al COVID-19. Este día, 25 de marzo, las delegaciones de los gobiernos de Honduras y Nicaragua, sostuvieron una reunión técnica para el reforzamiento de las medidas de prevención y vigilancia sanitaria en los puntos fronterizos entre ambos países.

Acordaron establecer mecanismos de intercambio de información entre las autoridades de Salud, sobre la identificación de casos confirmados de COVID-19; así como trabajar en la identificación de puntos fronterizos no habilitados, a fin de procurar una atención oportuna a los migrantes no regulares en ambos lados, para contribuir a frenar la propagación del virus. Asimismo, resaltaron la importancia de que no se vean afectados los flujos comerciales entre los dos países, y se continúe el tránsito de los medios de transporte de carga internacional tomando todas las medidas de protección sanitaria requeridas e

indicadas.

La Coordinadora Centroamericana de Trabajadores, organización regional miembro del Comité Consultivo del SICA (Sociedad Civil), han establecidos diferentes medidas a nivel regional, para garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos en cada uno de los países, y así evitar poner en riesgo la salud y vida de los trabajadores y de las empresas bajo el régimen de zonas francas.

Así mismo, se han establecido diferentes recomendaciones que las empresas pueden adoptar, basadas en las buenas prácticas de las empresas y de las disposiciones legales vigentes, con el objetivo de asegurar las condiciones económicas más adecuadas tanto para los trabajadores como para cada una de las empresas en la región.

Valoramos que Costa Rica ha solicitado a la OMS facilitar un mecanismo voluntario para compartir el acceso al conocimiento y a la tecnología relacionada a los avances científicos en la lucha contra el COVID19. Así mismo, la creación de un observatorio global relacionado al COVID-19, como un mecanismo para compartir conocimiento y comprender la evolución de esta enfermedad. Esta iniciativa representa un hito para la humanidad en la lucha contra enfermedades que atentan contra la salud global. Todos deberíamos unirnos a esta solicitud.

Como contribución a la estrategia Regional del SICA para la contención de la pandemia del COVID-19, los entes rectores del CEPREDENAC –SICA participaron en el seminario realizado porla Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre cómo la República Popular de China y la República de Corea han abordado el tema del COVID-19, y cómo utilizar las estrategias de reducción de riesgos para ampliar estas prácticas en todos los Países miembros del SICA.

Esto contribuye al fortalecimiento de conocimientos y al intercambio de experiencia de países comprometidos en la contención de la pandemia, para que a través de políticas acertadas y procedimientos efectivos pueda la región centroamericana superar la crisis.

Les seguiremos informando. Cordialmente,

Vinicio Cerezo

Secretario General

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Presidente de Guatemala (1986 – 1991)