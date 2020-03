Aumentan a 30 los casos de coronavirus en Honduras

Fotografía: EFE

Tegucigalpa, 23 mar (EFE).- Las autoridades de Honduras informaron este lunes de un total de 30 casos confirmados de contagio por coronavirus, tres en las últimas 24 horas, y descartaron la muerte de un hombre por la enfermedad.



Los nuevos tres casos fueron confirmados por el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, en una cadena nacional.



Señaló que entre los tres casos fueron confirmados mediante pruebas en el Laboratorio Nacional de Virología, en Tegucigalpa, lo que eleva a 30 el total de contagios.

Entre los nuevos contagios está un hombre de 46 años, procedente del municipio de La unión, departamento occidental de Lempira, agregó el funcionario.

#HONDURAS - En momentos de crisis a nivel nacional @fusinahn dice presente para ayudar💯



- Se han repartido alimentos y canastas básicas a más de 50mil familias en el territorio hondureño // 🇭🇳#QuedateEnCasa #Covid19 pic.twitter.com/BiiI5t3FXp — Canal 6 Honduras (@Canal6Honduras) March 22, 2020





Los otros dos casos se reportan en el Distrito Central, que conforman las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y se trata de dos mujeres de 50 y 38 años.



Contreras indicó que las tres personas se encuentran en "aislamiento, con condición de salud estable y están siendo monitoreados por el personal de la región sanitaria".



Señaló además que cuatro de los otros 27 casos confirmados están hospitalizados, pero "evolucionan satisfactoriamente", mientras que el resto se encuentran en "aislamiento domiciliario".



Dijo además que los exámenes realizados a un paciente que falleció el pasado sábado en el Hospital Regional de Atlántida resultaron "negativos para COVID-19" y confirmaron que el hombre murió por un "choque séptico de foco pulmonar y neumonía más falla respiratoria aguda".

Toque de queda



Honduras mantiene un toque de queda desde el pasado lunes debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero la población no ha acatado la disposición y las autoridades han detenido a más de 300 personas en las últimas 48 horas por violar la medida.



El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, advirtió hoy de una posible "catástrofe" en el país similar a la que vive Italia y España si la población no se queda en su casa.



Los vendedores y la ciudadanía parece que "no han visto la gravedad de esta situación, si sigue la indisciplina y la desobediencia lo que nos espera es una catástrofe igual a la que ha vivido Italia y España", enfatizó Rubí en una comparecencia.



"Esto no es un juego, la pandemia por coronavirus es una realidad que hay que vivirla y sentirla, por favor quédese en casa", subrayó Rubí, quien dijo que el Gobierno ha establecido medidas "estrictas de control" para que las fuerzas de seguridad procedan de "forma rigurosa" contra las personas que no acaten el toque de queda en Honduras, informó EFE.